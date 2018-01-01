  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Теплая романтика: Рианна выпустила коллекцию носков ко Дню всех влюбленных

    Рианна продолжает сотрудничество с известным модным брендом
    Известная певица Рианна представила очередную коллаборацию совместно с известным модным брендом Stance в рамках линейки Fenty by Rihanna. В новую коллекцию носков вошла одна-единственная модель под названием «Cold Hearted», выполненная в трех вариациях, пишет журнал Harper’s Bazaar. Серые, молочные и бордовые носки расшиты
    • Сьогодні, 21:08
    • Розсилка
    Рианна
    Рианна

    Рианна продолжает сотрудничество с известным модным брендом

    Известная певица Рианна представила очередную коллаборацию совместно с известным модным брендом Stance в рамках линейки Fenty by Rihanna.

    В новую коллекцию носков вошла одна-единственная модель под названием «Cold Hearted», выполненная в трех вариациях, пишет журнал Harper’s Bazaar.

    Серые, молочные и бордовые носки расшиты камнями и сплетены из нитей разных оттенков, включая блестящий люрекс.

    Коллекция «Cold Hearted» уже доступна на сайте Stance и несмотря на то, что сама Рианна выбирает носки за тысячу долларов, каждая модель ее дизайна обойдется в $ 133.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Теплая романтика: Рианна выпустила коллекцию носков ко Дню всех влюбленных
    Теплая романтика: Рианна выпустила коллекцию носков ко Дню всех влюбленных
    Теплая романтика: Рианна выпустила коллекцию носков ко Дню всех влюбленных

    Напомним, что выступление певицы на церемонии вручения Grammу спровоцировало волну слухов касательно личной жизни. Многие заметили округлившийся живот Рианны. Сама певица никак не комментирует возможную беременность.

    Читайте також
    знаменитости мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ