Теплая романтика: Рианна выпустила коллекцию носков ко Дню всех влюбленных

Рианна продолжает сотрудничество с известным модным брендом

Известная певица Рианна представила очередную коллаборацию совместно с известным модным брендом Stance в рамках линейки Fenty by Rihanna. В новую коллекцию носков вошла одна-единственная модель под названием «Cold Hearted», выполненная в трех вариациях, пишет журнал Harper’s Bazaar. Серые, молочные и бордовые носки расшиты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна

Рианна продолжает сотрудничество с известным модным брендом

Известная певица Рианна представила очередную коллаборацию совместно с известным модным брендом Stance в рамках линейки Fenty by Rihanna.

В новую коллекцию носков вошла одна-единственная модель под названием «Cold Hearted», выполненная в трех вариациях, пишет журнал Harper’s Bazaar.

Серые, молочные и бордовые носки расшиты камнями и сплетены из нитей разных оттенков, включая блестящий люрекс.

Коллекция «Cold Hearted» уже доступна на сайте Stance и несмотря на то, что сама Рианна выбирает носки за тысячу долларов, каждая модель ее дизайна обойдется в $ 133.

Напомним, что выступление певицы на церемонии вручения Grammу спровоцировало волну слухов касательно личной жизни. Многие заметили округлившийся живот Рианны. Сама певица никак не комментирует возможную беременность.