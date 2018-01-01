Теплая романтика: Рианна выпустила коллекцию носков ко Дню всех влюбленных
- Сьогодні, 21:08
-
Розсилка
Рианна продолжает сотрудничество с известным модным брендом
Известная певица Рианна представила очередную коллаборацию совместно с известным модным брендом Stance в рамках линейки Fenty by Rihanna.
В новую коллекцию носков вошла одна-единственная модель под названием «Cold Hearted», выполненная в трех вариациях, пишет журнал Harper’s Bazaar.
Серые, молочные и бордовые носки расшиты камнями и сплетены из нитей разных оттенков, включая блестящий люрекс.
Коллекция «Cold Hearted» уже доступна на сайте Stance и несмотря на то, что сама Рианна выбирает носки за тысячу долларов, каждая модель ее дизайна обойдется в $ 133.
Напомним, что выступление певицы на церемонии вручения Grammу спровоцировало волну слухов касательно личной жизни. Многие заметили округлившийся живот Рианны. Сама певица никак не комментирует возможную беременность.