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    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований

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    Честные портреты фотографа поразили сеть

    Последние несколько лет успешный фотограф-путешественник Б. А. Ван Сисе работает над проектом под названием «Пот».

    Он делает эмоциональные портреты спортсменов: один до и один сразу после соревнований, в которых эти люди принимали участие. Как вы понимаете, видок этих товарищей заметно меняется в связи с сильной физической нагрузкой.

    Сам фотограф говорит, что не любит спорт, но его впечатляет эмоциональная составляющая, накладывающая отпечаток на лица людей, которые одерживают победу или терпят поражение, плачут или как-либо иначе выражают своё состояние сразу после окончания соревнований.

    Именно этот момент Ван Сисе и старается запечатлеть. Его портреты получаются очень сильными и невероятно человеческими!

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    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований
    Фотограф показал, как выглядят спортсмены до и после соревнований

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    Джерело: twizz.ru

    фотограф фотография здоровый образ жизни
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