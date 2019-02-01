Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
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Розсилка
Чикаго
instagram.com/gemm_lou
Соцсети США просто взорваны огромным количеством фото и видео, и причина тому — аномальные холода, обрушившиеся на страну в среду.
Закрываются учебные заведения, останавливается общественный транспорт, отменяются авиарейсы. В ряде штатов введено чрезвычайное положение, есть погибшие, жителям не рекомендуется выходить из дома без надобности.
В Чикаго температура неожиданно для жителей опустилась до -30°C. Также ситуация осложняется тем, что дует сильный ветер. Такой необычный «сюрприз» от природы американцы назвали Chiberia и создали хэштег в соцсетях.
Scotch отобрал самые необычные фотографии из Instagram и Twitter, которые опубликовали пользователи и делится ими с вами.
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