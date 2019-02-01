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    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть

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    Чикаго - Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Чикаго
    instagram.com/gemm_lou

    Соцсети США просто взорваны огромным количеством фото и видео, и причина тому — аномальные холода, обрушившиеся на страну в среду.

    Закрываются учебные заведения, останавливается общественный транспорт, отменяются авиарейсы. В ряде штатов введено чрезвычайное положение, есть погибшие, жителям не рекомендуется выходить из дома без надобности.

    В Чикаго температура неожиданно для жителей опустилась до -30°C. Также ситуация осложняется тем, что дует сильный ветер. Такой необычный «сюрприз» от природы американцы назвали Chiberia и создали хэштег в соцсетях.

    Scotch отобрал самые необычные фотографии из Instagram и Twitter, которые опубликовали пользователи и делится ими с вами.

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    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть
    Фотографии покрытого снегом Чикаго поразили сеть

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