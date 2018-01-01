Художница показала, как могли бы выглядеть герои популярных мультфильмов в обычной жизни

Эта художница перерисовывает известных мультяшек, делая их более реалистичными

Татьяна — невероятно талантливая 19-летняя художница, известная в сети под ником TatiMoons. Талантливый иллюстратор создаёт невероятно красивые цифровые арты, созерцать которые — сплошное удовольствие. Одной из ветвей её творчества является перерисовка известных мультипликационных персонажей. Она делает их более яркими, сочными,