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    Художница показала, как могли бы выглядеть герои популярных мультфильмов в обычной жизни

    Эта художница перерисовывает известных мультяшек, делая их более реалистичными
    Татьяна — невероятно талантливая 19-летняя художница, известная в сети под ником TatiMoons. Талантливый иллюстратор создаёт невероятно красивые цифровые арты, созерцать которые — сплошное удовольствие. Одной из ветвей её творчества является перерисовка известных мультипликационных персонажей. Она делает их более яркими, сочными,
    • Сьогодні, 08:08
    • Розсилка

    Эта художница перерисовывает известных мультяшек, делая их более реалистичными

    Татьяна — невероятно талантливая 19-летняя художница, известная в сети под ником TatiMoons.

    Талантливый иллюстратор создаёт невероятно красивые цифровые арты, созерцать которые — сплошное удовольствие. Одной из ветвей её творчества является перерисовка известных мультипликационных персонажей. Она делает их более яркими, сочными, а главное реалистичными. Результат действительно очень необычный и интересный.

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    Эльза, «Холодное сердце»
    Белоснежка
    Ванилопа, «Ральф»
    Аврора, «Спящая красавица»
    Бу, «Корпорация монстров»
    Усаги Цукино, «Сейлор Мун»
    Русалочка Ариэль
    Ледяной Джек, «Хранители снов»
    Виолетта Парр, «Суперсемейка»
    «Коралина в Стране Кошмаров»
    Салли, «Кошмар перед Рождеством»
    «Сабрина — маленькая ведьма»
    Шиго, «Ким Пять-с-плюсом»
    Эшли Спинелли, «Переменка»
    Пестик, «Суперкрошки»
    Гретхен Грандлер, «Переменка»
    Цветик, «Суперкрошки»
    Пузырёк, «Суперкрошки»
    Блисс, «Суперкрошки»
    Дракулаура, «Школа монстров»

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