Художница показала, как могли бы выглядеть герои популярных мультфильмов в обычной жизни
- Сьогодні, 08:08
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Розсилка
Эта художница перерисовывает известных мультяшек, делая их более реалистичными
Татьяна — невероятно талантливая 19-летняя художница, известная в сети под ником TatiMoons.
Талантливый иллюстратор создаёт невероятно красивые цифровые арты, созерцать которые — сплошное удовольствие. Одной из ветвей её творчества является перерисовка известных мультипликационных персонажей. Она делает их более яркими, сочными, а главное реалистичными. Результат действительно очень необычный и интересный.
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