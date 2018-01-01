  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Художница показала, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы стали героинями компьютерной игры

    Новое амплуа героинь мультфильмов поразило сеть
    В последнее время художники один за другим примеряют различные образы героям диснеевских мультиков. То пририсовывают им пару лишних кило, то представляют, как бы они выглядели милыми детьми. На этот раз художница под ником averyota нарисовала персонажей мультфильмов в виде героев компьютерной игры Kingdom Hearts III. Очень непривычно видеть
    • Сьогодні, 08:21
    • Розсилка

    Новое амплуа героинь мультфильмов поразило сеть

    В последнее время художники один за другим примеряют различные образы героям диснеевских мультиков. То пририсовывают им пару лишних кило, то представляют, как бы они выглядели милыми детьми.

    На этот раз художница под ником averyota нарисовала персонажей мультфильмов в виде героев компьютерной игры Kingdom Hearts III. Очень непривычно видеть Белль, Золушку и других героинь в таком воинственном образе. Предлагаем взглянуть на них в этих необычных амплуа.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Белль, «Красавица и чудовище»
    «Алиса в стране чудес»
    Жасмин, «Аладдин»
    Салли, «Кошмар перед рождеством»
    Динь-Динь, «Питер Пэн»
    Золушка
    Мулан

    Смотрите также: Самый популярный папа в соцсети: Отец четырех девочек показал, как ему живется

    Джерело: twizz.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ