Художница показала, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы стали героинями компьютерной игры

Новое амплуа героинь мультфильмов поразило сеть

В последнее время художники один за другим примеряют различные образы героям диснеевских мультиков. То пририсовывают им пару лишних кило, то представляют, как бы они выглядели милыми детьми. На этот раз художница под ником averyota нарисовала персонажей мультфильмов в виде героев компьютерной игры Kingdom Hearts III. Очень непривычно видеть



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Новое амплуа героинь мультфильмов поразило сеть

В последнее время художники один за другим примеряют различные образы героям диснеевских мультиков. То пририсовывают им пару лишних кило, то представляют, как бы они выглядели милыми детьми.

На этот раз художница под ником averyota нарисовала персонажей мультфильмов в виде героев компьютерной игры Kingdom Hearts III. Очень непривычно видеть Белль, Золушку и других героинь в таком воинственном образе. Предлагаем взглянуть на них в этих необычных амплуа.

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Джерело: twizz.ru