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    Фото

    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании

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    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании

    Риккардо Тиши удалось почти невозможное

    Британский премиальный бренд Burberry для съемки коллекции весна-лето 2020 пригласил самых именитых моделей современности.

    Таким звездным составом может похвастаться далеко не каждый культовый дом моды, однако итальянскому модельеру Риккардо Тиши удалось почти невозможное.

    Известно, что признанный дизайнер славится дружбой с крупнейшими звездами мировых подиумов, которые радостно демонстрируют его наряды на самых престижных красных дорожках.

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    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании
    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании
    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании
    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании
    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании
    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании
    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании
    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании
    Burberry пригласил наиболее именитых моделей современности для съемок в рекламной компании

    Впечатлениями от невероятной съемки поделилась с успешная Белла Хадид, которая славится крепкой дружбой с дизайнером: «Всегда для меня честь работать с таким другом, как Риккардо. Он взял меня под свое крыло высокой моды, когда я была юной. Рики всегда дарит лучшую энергию для съемки. Мы всегда смеемся, и с ним это никогда не воспринимаешь, как рабочий день».

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