Итальянский скульптор создает реалистичные бюсты римских императоров
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Воссоздание облика исторических личностей — это всегда интересно, ведь мы можем судить о том, как они выглядели только по портретам и скульптурам, которые не передают всех аспектов их внешности
Какая первая мысль приходит на ум, когда вы думаете о Риме? Возможно, это древнеримская гладиаторская арена - Колизей или раскопанное сердце Римской империи, также известное как Римский форум, который был центром повседневной жизни в Риме много веков назад.
Хотя Рим и имеет полное право похвастаться своим архитектурным наследием, сегодняшняя тема не об этом.
Молодой итальянский скульптор , стоящий за проектом Cesares de Roma, решил почтить память трех печально известных правителей из древних времен Рима - Цезаря, Августа и Нерона, создав гиперреалистичные бюсты для каждого из них.
Проект был вызван необходимостью распространения классической римской истории с более человеческой и современной точки зрения. Воссоздание лиц римских правителей, умерших две тысячи лет назад, - немалый подвиг.
Исчерпывающие исследования скульптур и рельефов играют фундаментальную роль в возвращении этих исторических фигур к «жизни» в наше время.
Проект Césares de Roma стремится стать дидактическим ориентиром с точки зрения новых способов распространения классической культуры, основанной на эмоциональном обучении.
Цезарь станет стартовым персонажем этой уникальной выставки , которая, буквально, телепортирует посетителя в классический Рим от этапов зарождения Римской империи до упадка династии.
Джерело: boredpanda.com