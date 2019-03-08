Итальянский скульптор создает реалистичные бюсты римских императоров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Воссоздание облика исторических личностей — это всегда интересно, ведь мы можем судить о том, как они выглядели только по портретам и скульптурам, которые не передают всех аспектов их внешности

Какая первая мысль приходит на ум, когда вы думаете о Риме? Возможно, это древнеримская гладиаторская арена - Колизей или раскопанное сердце Римской империи, также известное как Римский форум, который был центром повседневной жизни в Риме много веков назад.

Хотя Рим и имеет полное право похвастаться своим архитектурным наследием, сегодняшняя тема не об этом.

Молодой итальянский скульптор , стоящий за проектом Cesares de Roma, решил почтить память трех печально известных правителей из древних времен Рима - Цезаря, Августа и Нерона, создав гиперреалистичные бюсты для каждого из них.

Проект был вызван необходимостью распространения классической римской истории с более человеческой и современной точки зрения. Воссоздание лиц римских правителей, умерших две тысячи лет назад, - немалый подвиг.

Исчерпывающие исследования скульптур и рельефов играют фундаментальную роль в возвращении этих исторических фигур к «жизни» в наше время.

Проект Césares de Roma стремится стать дидактическим ориентиром с точки зрения новых способов распространения классической культуры, основанной на эмоциональном обучении.

Цезарь станет стартовым персонажем этой уникальной выставки , которая, буквально, телепортирует посетителя в классический Рим от этапов зарождения Римской империи до упадка династии.

Джерело: boredpanda.com