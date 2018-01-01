Как фарфоровые статуэтки: Невероятные украшения для тортов от китайского «Сахарного короля»

Работы китайского кондитера-декоратора Чжоу Йи неоднократно получали награды на различных конкурсах и выставках

И совсем неудивительно. Ведь стоит только посмотреть на созданные им детализированные сахарные фигурки, больше похожие на хрупкие фарфоровые статуэтки, как все сомнения на счёт таланта мастера тут же отпадают, оставляя на душе весьма сладкий осадок. На родине Йи неспроста прозвали «Сахарным королём». На протяжении долгих лет, он



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Работы китайского кондитера-декоратора Чжоу Йи неоднократно получали награды на различных конкурсах и выставках

И совсем неудивительно. Ведь стоит только посмотреть на созданные им детализированные сахарные фигурки, больше похожие на хрупкие фарфоровые статуэтки, как все сомнения на счёт таланта мастера тут же отпадают, оставляя на душе весьма сладкий осадок.

На родине Йи неспроста прозвали «Сахарным королём». На протяжении долгих лет, он старательно изучал традиционное китайское искусство работы с различными пищевыми добавками, красителями и продуктами, благодаря чему освоил не только несколько распространённых техник, а и придумал собственный метод, при помощи которого крем и сахар превращаются в настоящие шедевры кондитерских изделий.

Несмотря на то, что это очень трудоёмкий и кропотливый процесс, требующий максимальной усидчивости и ловкости (каждая даже самая мельчайшая деталь создаётся вручную с максимальной проработкой), мастер очень трепетно относится к тому, что делает:

«Зачастую, большинство сладких фигурок создаётся методом проб и ошибок. Поэтому, для того, чтобы найти идеальную форму и достичь необходимого результата, мне приходится по несколько раз переделывать один и тот же фрагмент».

И стоит отдать ему должное, ибо конечный результат просто поражает, вызывая восхищение. Не каждому в этом мире дано создавать столь реалистичные декорации для тортов, которые безумно хочется съесть, но при этом жалко.





Джерело: Культурология