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    Опубликованы необычные снимки победителей конкурса Black and White Photographer of the Year

    Компетентное жюри фотожурнала Black and White Photography опубликовал список лучших работ ежегодного конкурса черно-белой фотографии
    Фотографии победителей были опубликованы на официальном сайте издания. Первое место досталось Рэйчел Талибарт — за снимок морской волны, сделанный у южного побережья Англии. Также в тройке призеров — мексиканский фотограф Эдуардо Лопез Морено и Аква Лин из Тайваня. Работы участников в числе прочих оценивали ассистент куратора галереи
    • Сьогодні, 07:11
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    Снимок участника фотоконкурса&nbsp;Шимона Барыльски
    Снимок участника фотоконкурса Шимона Барыльски

    Компетентное жюри фотожурнала Black and White Photography опубликовал список лучших работ ежегодного конкурса черно-белой фотографии

    Фотографии победителей были опубликованы на официальном сайте издания.

    Первое место досталось Рэйчел Талибарт — за снимок морской волны, сделанный у южного побережья Англии. Также в тройке призеров — мексиканский фотограф Эдуардо Лопез Морено и Аква Лин из Тайваня.

    Работы участников в числе прочих оценивали ассистент куратора галереи Tate Modern Шоэр Мавлиян, редактор журнала Black+White Photography Элизабет Робертс и прошлогодняя победительница конкурса — британский фотограф Вики Пэйнтинг.

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    Фото: Рэйчел Талибарт. Первое место
    Фото: Эдуардо Лопез Морено. Второе место
    Фото: Аква Лин. Третье место
    Фото: Карла Когельман
    Фото: Саид Резванян
    Фото: Шимон Барыльски
    Фото: Никола Дэвисон Рид
    Фото: Майк Байкердайк
    Фото: Ричард Пилник
    Фото: Джозеф Чанг

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    Джерело: Bird In Flight

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