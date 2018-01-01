Опубликованы необычные снимки победителей конкурса Black and White Photographer of the Year

Компетентное жюри фотожурнала Black and White Photography опубликовал список лучших работ ежегодного конкурса черно-белой фотографии

Фотографии победителей были опубликованы на официальном сайте издания. Первое место досталось Рэйчел Талибарт — за снимок морской волны, сделанный у южного побережья Англии. Также в тройке призеров — мексиканский фотограф Эдуардо Лопез Морено и Аква Лин из Тайваня. Работы участников в числе прочих оценивали ассистент куратора галереи