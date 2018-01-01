Опубликованы необычные снимки победителей конкурса Black and White Photographer of the Year
- Сьогодні, 07:11
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Розсилка
Снимок участника фотоконкурса Шимона Барыльски
Компетентное жюри фотожурнала Black and White Photography опубликовал список лучших работ ежегодного конкурса черно-белой фотографии
Фотографии победителей были опубликованы на официальном сайте издания.
Первое место досталось Рэйчел Талибарт — за снимок морской волны, сделанный у южного побережья Англии. Также в тройке призеров — мексиканский фотограф Эдуардо Лопез Морено и Аква Лин из Тайваня.
Работы участников в числе прочих оценивали ассистент куратора галереи Tate Modern Шоэр Мавлиян, редактор журнала Black+White Photography Элизабет Робертс и прошлогодняя победительница конкурса — британский фотограф Вики Пэйнтинг.
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Джерело: Bird In Flight