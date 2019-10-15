Как игроки сборной Украины праздновали победу (фото)



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Сборная Украины победила португальцев в решающем матче отбора на Евро-2020 и подарила украинцам феерическую игру и эмоции

Сборная Украины в тяжелом матче в Киеве победила чемпионов Европы сборную Португалии со счетом 2:1.

Историческая победа подарила команде Андрея Шевченко прямую путевку на Евро-2020.

Игроки и тренеры национальной дружины сразу же после матчей не скупились на фото после победного поединка. В соцсети даже попали откровенные фото с празднования в раздевалке.

Сразу же после финального свистка «сине-желтые» остались на стадионе, где вместе с болельщиками выкрикивали фанатские кричалки.





Джерело: 24tv.ua