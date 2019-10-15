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    Как игроки сборной Украины праздновали победу (фото)

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    Как игроки сборной Украины праздновали победу (фото)

    Сборная Украины победила португальцев в решающем матче отбора на Евро-2020 и подарила украинцам феерическую игру и эмоции

    Сборная Украины в тяжелом матче в Киеве победила чемпионов Европы сборную Португалии со счетом 2:1. 

    Историческая победа подарила команде Андрея Шевченко прямую путевку на Евро-2020.

    Игроки и тренеры национальной дружины сразу же после матчей не скупились на фото после победного поединка. В соцсети даже попали откровенные фото с празднования в раздевалке.

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    Как игроки сборной Украины праздновали победу (фото)
    Как игроки сборной Украины праздновали победу (фото)
    Как игроки сборной Украины праздновали победу (фото)
    Как игроки сборной Украины праздновали победу (фото)
    Как игроки сборной Украины праздновали победу (фото)

    Сразу же после финального свистка «сине-желтые» остались на стадионе, где вместе с болельщиками выкрикивали фанатские кричалки.


    Джерело: 24tv.ua

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