Как прошел показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2019/2020: яркие фото

Для Вивьен Вествуд подиум – это все равно, что политическая трибуна. Из сезона в сезон она транслирует свои идеи и мысли по поводу той или иной общественной проблемы. Шоу осень-зима 2019/2020 не стало исключением

Изменение климата, защита окружающей среды, массовое потребление и Brexit – помимо того, что на одежде красовались громоздкие лозунги, так и финальный выход превратился в общественный протест, главарем которого была непосредственно Вествуд.

Чтобы пролить свет на поднятые проблемы, дизайнер заручилась поддержкой членов Green Peace и актрисы-активистки Роуз Макгоуэн, которую считают движущей силой протестного движения #MeToo.

Демонстрация коллекции с ироничным названием Homo Loquax (loquax в переводе с латинского – «словоохотливый», «говорливый») превратилась в целый перформанс.

«Нам нужно больше героев», «Брексит – это преступление», «Политики – это антинародные люди, им не нужно говорить ни о чем человечном – они могут говорить только о том, что хочет рынок».

Между тем, модели с носом Пиноккио, шли по подиуму, подчеркивая мысль о том, что общественность питается ложью ведущих политиков.

Вивьен Вествуд известна своими побуждениями в защите окружающей среды. Неудивительно, что одной из ключевых целей шоу было показать разрушительную роль, которую играет мода в изменении климата.

Стремясь побудить индустрию к достижению устойчивого развития, Вествуд выбрала фразу: Buy less, choose well and make it last.

Высмеивая страсть индустрии моды к преходящим тенденциям и «обязательным» вещам, модели шли по подиуму в туфлях, украшенных надписью: «Я люблю дерьмо».

Несмотря на политический подтекст, в коллекции можно найти немало роскошных вещей. К примеру, двубортные oversized-пальто и костюмы из тартана Royal Stewart, деконструированные кейпы и платья.

Но возникает вопрос, есть ли смысл рассказывать аудитории о гнусном влиянии новых брюк и одновременно пытаться продать ей новые?

У Вивьен Вествуд прекрасные идеи и она права во многих вещах, но проповедовать основополагающую устойчивость среди продажи «дерьма» – с ее слов – это лицемерно и не эффективно.

