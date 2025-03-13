Тропічний сад і спа від Dior: який вигляд має найкрасивіший аеропорт світу

Аеропорт у Досі розрахований на прийом 93 млн пасажирів на рік

Міжнародний аеропорт Хамад у столиці Катару Досі, побудований до проведення чемпіонату світу з футболу, визнаний одним з найкрасивіших і найлюксовіших у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Журналісти показали, який вигляд має аеропорт, заради якого люди прилітають до Катару.

Головний аеропорт Катару було відкрито 30 квітня 2014 року. Його будівництво затрималося майже на шість років, і на нього було витрачено грандіозну суму $17 млрд. Площа аеропорту спочатку була близько 22 квадратних кілометрів, що становить одну шосту частину площі всієї Дохи.

Гостей аеропрорту зустрічає тропічний сад

Аеропорт розрахований на прийом 93 млн пасажирів на рік, що робить його другим за величиною аеропортом у регіоні після Дубаю.

Однак найпримітніше в цій повітряній гавані не її технічні характеристики чи розміри. Аеропорт Хамад відомий насамперед як музей сучасного мистецтва, сад, люксовий готель та шикарний торговий центр під одним дахом. За результатами 2024 року міжнародний аеропорт Хамад втретє був заслужено названий «Найкращим аеропортом світу» на церемонії вручення премії Skytrax.

Dior Luxury Beauty Retreat – перший у світі спа-центр Dior в аеропорту

У пасажирському терміналі, який є найбільшим будинком у Катарі, встановлено величезну арт-інсталяцію – гігантську бронзову статую плюшевого ведмедя з головою в лампі. Скульптура, відома як «Ламповий ведмідь», є одним із трьох творів швейцарського художника Урса Фішера.

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Статуя має висоту сім метрів та вагу близько 18-20 тонн. Крім жовтого ведмедя, тут встановлено «Маленьку брехню» (Small Lie) американського скульптора Брайана Доннеллі, відомого також як KAWS.

Дитячий майданчик прикрашають відомі бронзові чоловічки авторства американського скульптора Тома Оттернесса. Ще одну інсталяцію «Космос» створив французький художник-інсталятор Жан-Мішель Отоніель, натхненний найстарішим астрономічним приладом у світі, який він знайшов у музеї MIA у Катарі.

Крім арт-об'єктів, аеропорт відомий тим, що тут розташувався один із найбільших у світі Duty Free. У ньому розмістилася величезна кількість ресторанів та кафе. Найбільш культові місця цієї зони – перший у світі спа-центр від Dior в аеропорту Dior Luxury Beauty Retreat, а також ресторан Louis Vuitton Lounge, де подають страви від французького шеф-кухаря Янніка Аллено, удостоєного трьох зірок Мішлен.

Під дахом торгового центру в аеропорту представлені лише люксові бренди – Dolce & Gabbana, Burberry, Tiffany, Fendi, Jimmy Choo, Pucci, Valentino та Armani та інші. На території ТЦ також відкрився перший у світі магазин FIFA.

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