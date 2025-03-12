Фото з переговорів у Джидді завірусилося мережею

Українці дотепно відреагували на знакову зустріч

Зустріч делегацій України та США, що проходила напередодні, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія), стала знаковою не лише у аспекті тривалості та напруженості переговорів. Увагу користувачів соцмереж привернуло спільне фото перемовників. Про це повідомляє «Главком».

На фото радник президента США з нацбезпеки Майк Волц та держсекретар Марко Рубіо стоять поруч очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, міністрами закордонних справ і оборони Андрієм Сибігою та Рустемом Умєровим.

Українці відреагували низкою інтернет-мемів.

Користувачі пожартували і з помітної різниці у зрості.

фото: adeptusmemasus

Нагадаємо, напередодні, 11 березня у місті Джидді у Саудівській Аравії пройшла зустріч делегацій України та США. Наша країна висловила готовність прийняти пропозицію Штатів щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Також українська та американська делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру.

«Главком» повідомляв, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні.

Польща, своєю чергою, підтвердила, що поставки американської зброї до України через Polloghub в Ясьонці відновилися.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, очільник українського МЗС Андрій Сибіга перебуває з візитом у Варшаві.