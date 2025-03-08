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Підлога – з томатів: в Італії з'явилась оригінальна їдальня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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фото: DSL Studio

Для підлоги їдальні було використано близько 3 тонн томатної шкірки

В Італії побудували унікальну їдальню для компанії Mutti Pomodoro. Зокрема, при будівництві використовували відходи з виробництва томатної продукції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію на сайті компанії дизайнерів.

Дизайнерська компанія Carlo Ratti Associati нещодавно завершила будівництво їдальні для компанії Mutti Pomodoro, світового лідера з виробництва продуктів на основі томатів. Їдальня офіційно називається Quisimangia, що англійською означає «тут ми їмо». Сад площею 3 акри на вулиці був розроблений Паоло Пайроном, відомим італійським ландшафтним архітектором. 

Вдень їдальня обслуговує співробітників Mutti. Вночі там буде ресторан, який вже незабаром відкриють для відвідувачів. Особливістю закладу є те, що він розташований нижче від рівня землі. Його дах наче піднятий з-під землі та підпертий на опорах.

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Зелений дах ресторану розташований на висоті приблизно півтора метра над рівнем землі. Метою проєкту було поєднати будівлю з довкіллям.

Їдальня має передові технології екологічного контролю, які зменшують її вуглецевий слід. Таверну, розташовану поряд, перепрофілювали на кухню.

Підлога зроблена з томатної шкірки, яка є побічним продуктом виробничої лінії компанії
Підлога зроблена з томатної шкірки, яка є побічним продуктом виробничої лінії компанії
DSL Studio

Підлогу в їдальні зробили на спеціальне замовлення зі шкірок від томатів – побічних продуктів виробничої лінії Mutti. За підрахунками, на виготовлення підлоги пішло понад 3 тонн відходів.

Їдальня Quisimangia буде управлятися кейтеринговою компанією ViCook, якою керують Chicco і Bobo Cerea, два брати, відомі своїми ресторанами Da Vittorio, відзначеними зірками Мішлена в Бергамо, Санкт-Моріці та Шанхаї.

До слова, дедалі більше країн-членів ЄС вимагають від ресторанів вказувати країну походження м'яса, яке вони надають клієнтам. Європейська комісія не виключає, що такий захід може стати обов'язковим на рівні всього ЄС.

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Теги: архітектура будівництво ресторан Італія технології виготовлення

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