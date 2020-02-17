Как прошел Украинский бал в Вене (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катя Осадчая восхитила стильным нарядом Фото: facebook.com/susanna.chakhoian

Открывала Украинский благотворительный бал оперная певица, солистка Национальной оперы Украины, заслуженная артистка Украины Суcанна Чахоян

15 февраля Общество Украинской молодежи Австрии (ТУМА) провело юбилейный пятый благотворительный Украинский балл. Мероприятие состоялось в самом центре Вены - дворце Ферстель (Palais Ferstel) и кафе Централь (Café Central), которые являются одними из лучших туристических достопримечательностей австрийской столицы и воплощением древних традиций венской классики.

«Неофициальным слоганом бала остается «Помогай танцуя». Он ясно и точно объясняет благотворительную цель бала, когда гости для того, чтобы сделать хороший вклад в общество, должны всего лишь купить билет на украинском балл и наслаждаться незабываемым вечером», - отметила председатель «ТУМА» Лидия Акришора.

Специально для нынешнего бала венская дизайнер Ниель Хоеч (Niely Hoetsch) разработала аксессуары для дебютанток - тиары и браслеты. В прошлом году ее украшения идеально подходили к концепции бала - сдержанные и элегантные тиары с цветами и листочки символизировали популярные элементы украинской вышивки.

Дебютантки на паркете во Дворце Ферстель красовались в платьях от «Дизайн-студии Оксаны Полонец», наряды которой надевала бывшая первая леди Украины Марина Порошенко.

Открывала Украинский благотворительный бал оперная певица, солистка Национальной оперы Украины, заслуженная артистка Украины Суcанна Чахоян. Еще одной изюминкой программы стало выступление виртуоза-скрипача, финалиста программы «Украина имеет талант» Александра Божика.

На балу публику развлекать своими мелодиями уже хорошо известный австрийский оркестр Ziehrer Hofball Orchester, который хорошо разбирается в бальных традициях и не раз сопровождал венские балы.

Общество украинской молодежи в Австрии (Тума) - общественная, неполитическая и внеконфессиональная организация, которая организовывает проекты в сферах образования и культуры и имеем честь ежегодно проводить благотворительный Украинский Бал в Вене. По их словам, они представляют украинскую культуру австрийцам, в то же время украинцы знакомятся с австрийскими традициями.