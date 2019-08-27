  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards

    • Розсилка
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards

    Знаменитости порадовали поклонников роскошными нарядами

    Сегодня в Нью-Джерси состоится ежегодная премия MTV Video Music Awards, на которой по традиции раздадут статуэтки артистам, завоевавшим любовь публики. Рекордсменками по числу номинаций в этом году стали Тейлор Свифт и Ариана Гранде, рискующие получить по десять наград. За девять статуэток поборется Билли Айлиш, а восемь раз подняться на сцену с благодарственной речью может рэпер Lil Nas X.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards

     Читайте также: Экс-«ВиаГра» Надежда Мейхер в откровенном платье томно выпятила пышный бюст

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ