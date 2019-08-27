Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards



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Знаменитости порадовали поклонников роскошными нарядами

Сегодня в Нью-Джерси состоится ежегодная премия MTV Video Music Awards, на которой по традиции раздадут статуэтки артистам, завоевавшим любовь публики. Рекордсменками по числу номинаций в этом году стали Тейлор Свифт и Ариана Гранде, рискующие получить по десять наград. За девять статуэток поборется Билли Айлиш, а восемь раз подняться на сцену с благодарственной речью может рэпер Lil Nas X.