Продаж Одеського припортового. Голова Фонду держмайна розповів, чого остерігаються покупці

На Одеський припортовий завод претендують американські інвестори, але їх бентежить низка факторів – від безпекових та геополітичних

Американських інвесторів непокоїть погіршення безпекової ситуації в Україні

Потенційні покупці Одеського припортового заводу (ОПЗ), серед яких є американські інвестори, занепокоєні погіршенням безпекової ситуації в Україні. Через масовані обстріли вони дедалі частіше розпитують про ситуацію в Києві та Одесі, а також про те, чи мають українська влада та військові розвіддані щодо подальшого розвитку подій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха.

Як відомо, чергова спроба продати Одеський припортовий завод відбудеться 19 жовтня. Американських інвесторів приваблюють і сам актив, і його ціна. Однак останніми днями вони особливо стурбовані безпековими ризиками.

«Буквально щодня по кілька разів вони дзвонять та питають: чи така ситуація тільки у Києві, що з Одесою, чи стала гірша ситуація, чи краща, бо виглядає так, що все стало гірше? Помітно, що вони дуже-дуже переймаються», – зазначив Дмитро Наталуха.

Потенційні покупці також цікавляться, чи не змінилося ставлення України до американських інвесторів на тлі останніх подій у відносинах зі США. Зокрема, їх непокоїть, чи залишаються незмінними умови для участі в приватизації.

«Я кажу, що, звісно, ні: ми – відкриті, аукціон – відкритий, будь ласка, реєструйтесь, беріть участь, робіть гарантійний внесок. Якщо з вашого боку політично нічого не змінилося, то з нашого – точно», – розповів голова Фонду держмайна.

За його словами, до звичайних безпекових ризиків, які супроводжують цей актив через загрозу російських ударів, додався ще й політичний чинник. Наталуха назвав останній тиждень одним із найгірших для проведення аукціону з огляду на обставини, що склалися.

Водночас інтриги додав ще один потенційний учасник торгів – український гравець, який несподівано зацікавився заводом і почав активно запитувати інформацію та матеріали про нього. Як зауважив Дмитро Наталуха, цей інтерес може суттєво вплинути на перебіг приватизації.

Однак станом на 15 жовтня жоден із потенційних покупців ще не вніс гарантійного внеску. За словами голови Фонду держмайна, зацікавлений український гравець поки вагається.

«Вони поки вагаються і гарантійний внесок не вносять. Ну, подивимося у понеділок», – сказав Дмитро Наталуха.

Нагадаємо, аукціон із приватизації ПАТ «Сумихімпром», стартова ціна якого становила 1 млрд грн, не відбувся через відсутність учасників. Торги планували провести 13 жовтня 2026 року, однак жоден охочий не подав заявку на придбання підприємства.