У Франції поліція під час розслідування справи про наркотики знайшла викрадену картину Пікассо: деталі

Була знайдена картина Пікассо, де він зобразив одну зі своїх коханих жінок

У Франції правоохоронці під час розслідування справи про торгівлю наркотиками знайшли картину видатного художника Пабло Пікассо вартістю до €15 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Le Parisien.

Як відомо, поліція департаменту Валь-де-Марн зі спецрозділом з Парижа проводила обшуки. Правоохоронцям вдалося виявити 20 кг канабісної смоли, дорогий дизайнерський одяг та готівку. Проте головною знахідкою серед речових доказів була викрадена картина Пабло Пікассо, яку викрали зі сховища творів мистецтва в Парижі.

За даними слідства, підозрюваний, який продавав наркотики, працював на складі, де зберігалися коштовні речі, зокрема й картина Пікассо. Згодом з’ясувалося, що картина була виявлена у будинку родички затриманого 37-річного чоловіка. Йдеться про видатне полотно, де художник зобразив одну зі своїх коханих жінок Марії-Терези Вальтер. Ця картина коштує €12-15 млн, однак її назва не розголошується.

За словами підозрюваного, він дійсно працював у компанії, яка займається зберіганням витворів мистецтва. Тож він вирішив продемонструвати вразливість системи безпеки своєю крадіжкою. Проте адвокатка чоловіка заперечила його причетність до злочинного угруповання зі збуту наркотиків. Всього у цій справі поліція заарештувала чотирьох осіб.

Врешті з'ясувалося, що картина належала інвесторці з Сінгапуру.

Нагадаємо, торік у жовтні, в знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею.

Також повідомлялося, в Іспанії відбувалорся масштабне розслідування після зникнення картини Пабло Пікассо, яка мала потрапити до Культурного центру CajaGranada. Фургон з десятками картин, серед яких була й робота Пікассо, вирушив із Мадрида до Гранади 2 жовтня, зробивши зупинку на ніч у Дейфонтесі. Водії заявили, що охороняли вантаж під час зупинки. Коли 3 жовтня фургон прибув до музею, картина не була помічена серед решти робіт.