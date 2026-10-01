Продаж київського ТРЦ Gulliver за $207 млн скасовано: яка причина

Gulliver, який відкрився у 2013 році, будували за кредитні кошти

Комплекс Gulliver перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку та 20% – Укрексімбанку

Запланований на 1 жовтня трираундовий англійський аукціон з продажу київського багатофункціонального комплексу Gulliver скасовано через відсутність потенційних покупців. Прийом пропозицій для участі в торгах завершився 30 вересня о 20:00, однак до системи «Prozorro.Продажі» не надійшло жодної заявки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Ощадбанк».

Реалізація активу та причини продажу

Як повідомили в Ощадбанку, станом на завершення прийому пропозицій заявок на участь в аукціоні не надійшло, тому запланований трираундовий англійський аукціон не відбувся.

У зв’язку з цим наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку визначатимуть подальшу стратегію реалізації активу з урахуванням ситуації на ринку, готовності потенційних інвесторів та безпекових ризиків.

«Ми бачимо інтерес до активу та розуміємо, що інвестори залишаються обережними через воєнні ризики», – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

За словами голови правління Ощадбанку, банки оцінять готовність ринку та потенційних інвесторів і після цього визначать можливі моделі та терміни продажу. Каціон наголосив, що для державного банку важливими є прозорість реалізації активу та максимальний фінансовий результат для держави через податки й дивіденди.

Комплекс Gulliver перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку та 20% – Укрексімбанку. Рішення про продаж активу було ухвалено наглядовими радами обох банків наприкінці липня 2026 року.

Аукціон із продажу комплексу оголосили 31 серпня 2026 року зі стартовою ціною $207 млн. Продаж ТРЦ став фінальним етапом багаторічної роботи банківського консорціуму зі стягнення заставного майна за одним із найбільших проблемних корпоративних кредитів в історії української банківської системи.

Англійський аукціон – це аукціон, який проходить в три раунди і в якому учасники підвищують свої ставки. Кожен учасник при подачі пропозиції вказує свою початкову ставку, яка має бути не нижчою стартової ціни лоту. Перед початком аукціону учасники автоматично вишиковуються в порядку від найнижчої початкової ставки до найвищої. Тобто, перевага в першому раунді буде у учасника, який дав найвищу початкову ставку, в аукціоні він буде робити свій хід останнім. В кожному раунді у учасника буде 3 хвилини, щоб зробити ставку.

З чого почалися проблеми ТРЦ

Gulliver, який відкрився у 2013 році, будували за кредитні кошти – $460 млн від «Ощадбанку» й «Укрексімбанку». У 2020 році борг реструктуризували з продовженням: з 2025 року дедлайн виплат пересунули до 2044 року.

У 2017 Gulliver передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) – як актив, пов’язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням. Кримінальне провадження стосувалося незаконного привласнення коштів державних банків.

У квітня 2024 року Головне слідче управління Національної поліції України розпочало кримінальне провадження щодо українського бізнесмена Віктора Поліщука за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України» після виходу розслідування програми «Схеми».

На початку червня 2024 року Шевченківський районний суд Києва передав майно київського «Гулівера» Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згодом, у квітні 2025 року, РНБО наклало санкції на підприємця Віктора Поліщука, якого вважають справжнім власником комплексу. Він також був власником сумнозвісного банку «Михайлівський», що збанкрутів у 2016 році.

На початку 2025 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукало нового управителя для арештованого активу. Проте конкурс виявився проблемним.

У січні та лютому 2026 року АРМА послідовно відхиляло кандидатури учасників – спочатку одного, потім іншого. У березні агентство відмовило всім трьом фіналістам, серед яких були ТОВ «БК Міленіум», консорціум «Еспланада» та ТОВ «Алакор Сіті». Причиною стали порушення конкурсних умов і підозри щодо зв'язків із колишнім власником.

А наприкінці липня 2026 року консорціум двох державних банків став власником Gulliver. Таким чином «Ощадбанк» отримав 80%, а «Укрексімбанк» – 20%. Процедура стягнення була розпочата двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ «Три О» – боржником, який був власником ТРЦ «Гулівер» – своїх зобов'язань за кредитним договором.

Передача ТРЦ Gulliver в управління

1 серпня 2026 року ТОВ «ТриО» повідомило, що комплекс «передано у володіння та управління» банкам. Проте «Ощадбанк» назвав це повідомлення некоректним і заявив, що процедура передачі триває, а попередній власник не сприяє законній передачі. Попри це, усі орендарі в торговельно-офісному комплексі мали звернутися до юридичного радника «Ощадбанку» Sayenko Kharenko та переоформити договори. Підстав для здійснення орендних платежів на користь попереднього власника – немає, зауважували тоді в пресслужбі «Ощадбанку».

Наприкінці вересня «Ощадбанк» публічно заявив, що не планує продавати Gulliver найближчим часом. У банку пояснили, що спершу необхідно врегулювати юридичні питання й стабілізувати роботу об’єкта. Тим часом ТОВ «ТриО» оскаржував стягнення торговельно-офісного комплексу. За словами компанії, борг перед банками виник «через обʼєктивні обставини, зокрема знищення логістичного комплексу росіянами».

У середині жовтня 2025 року Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із Gulliver, накладений у межах кримінальної справи проти посадових осіб ТОВ «ТриО». Це рішення дозволило державним банкам взяти повний контроль над активом.

15 жовтня 2025 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) повідомило про припинення конкурсної процедури з пошуку управителя арештованого ТРЦ «Гулівер» у системі Prozorro. «Наразі суди ухвалили рішення, якими встановлено: частка у власності ТРЦ «Гулівер» належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов’язаним із Януковичем», – повідомили в АРМА.

Ввечері 30 жовтня 2025 року Gulliver закрили для відвідувачів. Як зазначали в Ощадбанку, після реєстрації права власності за держбанками колишній власник перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу, зокрема диспетчеризації, енергопостачання, охоронних систем та технічної документації. Через це з’явилися загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушуються бізнес-процеси. З 1 лютого цього року комплекс відновив свою роботу.