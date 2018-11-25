Кэндис Свэйнпоул в купальниках блеснула стройной фигурой



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vogue.ua

Самая дорогая модель соцсетей Кэндис Свейнпол снялась в рекламе бикини собственного бренда

«Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол не только сотрудничает с большими брендами, но и активно работает над собственной маркой купальников Tropic of C's.

Накануне сезона зимних отпусков она представила новую коллекцию, рекламную кампанию для которой сняла на территории курорта Amangiri в американском штате Юта. Моделью, естественно, стала сама Свейнпол.

Вошли в коллекцию как открытые, так и закрытые купальники, объединенные при этом минималистичным кроем. Свейнпол практически не использует дополнительный декор, оттенки выбирает однотонные, а крой очень сексапильный.

Южноамериканская модель знает толк в правильной одежде для пляжа и отдыха. В дебютной работе она сделала ставку на минималистичные силуэты и природную цветовую гамму.

Свейнпол признается, что вдохновением для нее стали фотографии супермоделей 1980-х.

Свейнпол не единственная модель, которая занимается именно выпуском одежды для пляжа.

Купальники собственного авторства миру уже успели представить Эмили Ратажковски, Бьянка Балти и Алессандра Амбросио.

Джерело: vogue.ua