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    Кэндис Свэйнпоул в купальниках блеснула стройной фигурой

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    Кэндис Свэйнпоул в купальниках блеснула стройной фигурой
    vogue.ua

    Самая дорогая модель соцсетей Кэндис Свейнпол снялась в рекламе бикини собственного бренда

    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол не только сотрудничает с большими брендами, но и активно работает над собственной маркой купальников Tropic of C's.

    Накануне сезона зимних отпусков она представила новую коллекцию, рекламную кампанию для которой сняла на территории курорта Amangiri в американском штате Юта. Моделью, естественно, стала сама Свейнпол.

    Вошли в коллекцию как открытые, так и закрытые купальники, объединенные при этом минималистичным кроем. Свейнпол практически не использует дополнительный декор, оттенки выбирает однотонные, а крой очень сексапильный. 

    Южноамериканская модель знает толк в правильной одежде для пляжа и отдыха. В дебютной работе она сделала ставку на минималистичные силуэты и природную цветовую гамму.

    Свейнпол признается, что вдохновением для нее стали фотографии супермоделей 1980-х. 

    Свейнпол не единственная модель, которая занимается именно выпуском одежды для пляжа.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Купальники собственного авторства миру уже успели представить Эмили Ратажковски, Бьянка Балти и Алессандра Амбросио.

    Джерело: vogue.ua

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