Кэндис Свэйнпоул в купальниках блеснула стройной фигурой
-
Розсилка
Самая дорогая модель соцсетей Кэндис Свейнпол снялась в рекламе бикини собственного бренда
«Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол не только сотрудничает с большими брендами, но и активно работает над собственной маркой купальников Tropic of C's.
Накануне сезона зимних отпусков она представила новую коллекцию, рекламную кампанию для которой сняла на территории курорта Amangiri в американском штате Юта. Моделью, естественно, стала сама Свейнпол.
Вошли в коллекцию как открытые, так и закрытые купальники, объединенные при этом минималистичным кроем. Свейнпол практически не использует дополнительный декор, оттенки выбирает однотонные, а крой очень сексапильный.
Южноамериканская модель знает толк в правильной одежде для пляжа и отдыха. В дебютной работе она сделала ставку на минималистичные силуэты и природную цветовую гамму.
Свейнпол признается, что вдохновением для нее стали фотографии супермоделей 1980-х.
Свейнпол не единственная модель, которая занимается именно выпуском одежды для пляжа.
Купальники собственного авторства миру уже успели представить Эмили Ратажковски, Бьянка Балти и Алессандра Амбросио.
Джерело: vogue.ua