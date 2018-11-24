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    Китаянка создает восхитительные желейные 3D-торты

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    Китаянка создает восхитительные желейные 3D-торты
    boredpanda.com

    Эти десерты выглядят как настоящие цветы

    Сью Ненг Бун впервые открыла для себе желейные 3D-торты два года назад. Зачарованная их невероятным внешним видом, она прошла курс у известного кондитера. Во время учебы женщина активно выкладывала фото своих работ в соцсети.

    Ее 3D-торты и пирожные напоминают стеклянные пресс-папье, но на самом деле это обман зрения. Желейные десерты полностью съедобны. 

    Для приготовления таких тортов используется молоко с добавлением красителей, прозрачная основа-желе и цветной корж. Чтобы создавать объемные цветы, используются специальные приспособления: подогретое молоко «впрыскивается» и после застывает.

    Для выполнения каждой работы кондитеру необходимо потратить минимум 4 часа. Каждый из таких десертов стоит $ 100- $ 150.

    Первые торты Сью Ненг Бун создавала в качестве подарка для врачей и своих друзей.

    «В 2017 году у меня диагностировали рак молочной железы. Но благодаря своему хобби я забываю о болезни и продолжаю выполнять заказы людей на торты. Такая работа настраивает на позитивные мысли. Врачи говорят, что болезнь начала отступать», – признается женщина в своем профиле.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Полтора года назад Сью Ненг Бун вместе с мужем и детьми переехала в Сидней, где зарегистрировала компанию под названием Jelly Alchemy. Там она продолжает удивлять людей своими вкусными шедеврами.

    Джерело: boredpanda.com

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