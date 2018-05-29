Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@elena_gnut_cake

Настоящая творческая личность умеет превращать в искусство все

В последнее время кондитеры и повара во всем мире стараются выделиться не только вкусными, но и красивыми блюдами, которые должны быть уникальны и запоминаться с первого раза. Кто-то покрывает свои изделия настоящим золотом, а кто-то создает из еды настоящие шедевры.

31-летняя шеф-кондитер Елена Гнут создает невероятные сказочные торты в своем собственном стиле, украшая десерты цветами, копиями картин или съедобными «фарфоровыми фигурками». Ее сладкие творения удивляют даже самых матерых профессионалов-кондитеров благодаря необычной ручной росписи и декору из вафельной бумаги.

За ее творчеством в Instagram на странице @elena_gnut_cake следят уже более 154 тыс. подписчиков. У художницы многогранный стиль: она создает как классические элегантные, так и уникальные сказочные торты, которые могут принять любую форму. Сказочные персонажи, супергерои, животные, цветы и вообще любые предметы. Такие сладости даже есть обидно. От них невозможно оторвать взгляд.

Елена украшает торты, используя довольно редкий прием: она обтягивает торты мастикой, делает тематическую роспись и добавляет объемные детали: цветы, ягоды или фрукты.

И несмотря на такое разнообразие форм, размеров и декора, одно остается неизменным — все десерты выглядят просто удивительно.

Джерело: boredpanda.com