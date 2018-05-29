  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть

    • Розсилка
    @elena_gnut_cake - Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    @elena_gnut_cake

    Настоящая творческая личность умеет превращать в искусство все

    В последнее время кондитеры и повара во всем мире стараются выделиться не только вкусными, но и красивыми блюдами, которые должны быть уникальны и запоминаться с первого раза. Кто-то покрывает свои изделия настоящим золотом, а кто-то создает из еды настоящие шедевры.

    31-летняя шеф-кондитер Елена Гнут создает невероятные сказочные торты в своем собственном стиле, украшая десерты цветами, копиями картин или съедобными «фарфоровыми фигурками». Ее сладкие творения удивляют даже самых матерых профессионалов-кондитеров благодаря необычной ручной росписи и декору из вафельной бумаги.

    За ее творчеством в Instagram на странице @elena_gnut_cake следят уже более 154 тыс. подписчиков. У художницы многогранный стиль: она создает как классические элегантные, так и уникальные сказочные торты, которые могут принять любую форму. Сказочные персонажи, супергерои, животные, цветы и вообще любые предметы. Такие сладости даже есть обидно. От них невозможно оторвать взгляд.

    Елена украшает торты, используя довольно редкий прием: она обтягивает торты мастикой, делает тематическую роспись и добавляет объемные детали: цветы, ягоды или фрукты.

    1 з 104
    на весь екран згорнути
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть
    Торты, как произведения искусства: фото восхитительных десертов талантливого кондитера покорили сеть

    И несмотря на такое разнообразие форм, размеров и декора, одно остается неизменным — все десерты выглядят просто удивительно.

     

     

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ