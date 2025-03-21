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ЄС знайшов спосіб підтримати незалежні медіа в Україні

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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ЄС знайшов спосіб підтримати незалежні медіа в Україні
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова обіцяє й надалі допомагати незалежному мовленню
фото: casprezeny.azet.sk

Європа допоможе журналістам-розслідувачам та локальним мовникам

Євросоюз готує пакет підтримки для незалежних українських медіа на 10 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посла ЄС в Україні Катаріни Матернової в ефірі «Українського радіо».

За словами Матернової, 7 млн євро буде виділено через партнерів ЄС, а в травні Євросоюз оголосить конкурс ще на 3 млн євро за двома напрямками – журналістські розслідування та підтримка локальних і регіональних медіа.

Катаріна Матернова нагадала, що з 2017 року Європейський Союз підтримував українські незалежні медіа на суму понад 100 млн євро. З 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – зі 100 млн близько 37 млн євро було витрачено на медіа в Україні.

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення медіаорганізації «Голос Америки». Йшлося також і про припинення державного фінансування програм Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Наступного дня, 15 березня, Агентство США з глобальних медіа повідомило про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансувала діяльність Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в усьому світі.

Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус назвав такий крок американської влади «величезним подарунком ворогам Америки».

«Главком» писав, що вже десять країн ЄС підписали спільну заяву щодо готовності шукати альтернативні джерела фінансування для Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

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Теги: ЗМІ конкурс Європейський союз

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