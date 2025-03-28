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Міжнародний фотоконкурс оголосив переможців і спровокував скандал

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Міжнародний фотоконкурс оголосив переможців і спровокував скандал
Німецький фотограф зафільмував українську дівчинку, яка страждає на панічні атаки через війну
фото Флоріан Бахмаєр / Beyond the Trenches

Журі дивним чином поєднало протилежні свідчення про війну в Україні

Міжнародна організація World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії. Цьогоріч на конкурс надійшло 59 320 фотографій від 3 778 фотографів зі 141 країни світу. До числа переможців увійшли двоє російських фотографів, а також робота німецької авторки, що зафільмувала пораненого терориста з так званої «ДНР». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську асоціацію професійних фотографів (УАПФ).

Цьогорічне журі наголошує, що знімки переможців є «чимось більшим, ніж документ». Зауважимо, що у категорії «Одиночні фотографії» від Європи відзначені дві роботи, що показують війну в Україні. Журі конкурсу поставило їх поруч, хоча вони є діаметрально протилежними з точки зору висвітлення подій. 

Одна з них – фото німецького фотографа Флоріана Бахмаєра. Він зняв шестирічну Ангеліну з Харківщини, яка після втечі з-під обстрілів страждає на панічні атаки. Цю роботу назвали «емоційним центром європейського блоку». 

Фото Флоріана Бахмаєра / Beyond the Trenches
Фото Флоріана Бахмаєра / Beyond the Trenches
УАПФ

‍Ще одна представниця Німеччини, Нанна Гайтманн, натомість представила знімок пораненого бойовика терористичної «ДНР», що воював на боці російських окупантів. 

Фото Нанни Гайтманн / Underground Field Hospital
Фото Нанни Гайтманн / Underground Field Hospital
УАПФ

Росіяни-переможці

До того ж, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед переможців конкурсу з’явилися росіяни. «Це стало несподіванкою, адже після перемоги українця Євгена Малолєтки у 2023 році та викриттів масштабних російських кампаній дезінформації, перемога росіян в конкурсі здавалася малоймовірною», – зазначає УАПФ.

Парадоксально, що фотокореспондент російського державного інформаційного агентства «ТАРС» Михайло Терещенко здобув перемогу в категорії «Фотографічні історії» (Stories) за серію Protests in Georgia. Тобто росіянин отримав нагороду за фоторепортаж про протести проти впливу Росії, пояснює УАПФ. ‍Ще одну нагороду здобула Альона Кардаш –  росіянка, яка мешкає в Німеччині. Її проєкт It Smells of Smoke at Home став переможцем у категорії «Довгострокові проєкти», і авторка стверджує, що досліджує «психологічну відірваність сучасної Росії від реальності».

Реакція українських фотографів

Оголошення результатів конкурсу спричинило дискусії серед українських фотографів. Минулорічна переможниця World Press Photo, авторка проєкту War is Personal Юлія Кочетова, розкритикувала цьогорічний вибір журі.

«Очевидно, я здивована бачити стільки уваги до наративу про «російську душу» серед регіональних переможців цього року. Не можу уявити, як почуваються грузинські фотографи через те, що їхні протести проти російського впливу були показані через зображення фотографа з російського державного агентства. Це особиста відповідальність – як про цю війну розповідатимуть через роки», – зауважила фотографка. 

Фотодокумнеталіст Сергій Коровайний вважає підхід конкурсного журі маніпулятивним. «З моєї точки зору – це неемпатична, поверхнева, натягнута за рахунок візуальної подібності маніпуляція, яка прибирає відповідальність за загарбницьку російську війну в Україні з «простих росіян»… яка заохочує російський guiltwashing. Яка максимально недоречна під час war of choice, що її веде Російська Федерація», – висловився фотограф.

Вибір «цивільних» фотографій Коровайний так само вважає недоречним: «Одна з історій-переможиць від фотографки російського походження Aliona Kardash – саме про російське суспільство під час війни, його виклики та страждання. Вона називається It Smells of Smoke at Home. В українських містах також пахне димом. Це російські ракети та дрони вбивають наших цивільних та військових, вчорашніх цивільних… В російських містах перестане smells of smoke, коли російське військо піде з України». 

Позиція УАПФ

Правління Української асоціації професійних фотографів заявило, що здивоване результатами цьогорічного міжнародного конкурсу World Press Photo 2025 року. «Винагороджуючи російських фотографів, які слугують виразниками державної ідеології РФ, конкурс робить видимою позицію агресора, і таким чином сприяє підміні понять: замість засудження агресора акцентує на співчутті до нього», – йдеться у заяві.

«Таке нагородження не відповідає заявленій меті конкурсу – поєднувати світ важливими історіями, особливо в ситуації загарбницької війни, яку Росія веде проти України вже 11 років», – наголосили в УАПФ.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Нідерландах заплановано покази фільму «Росіяни на війні». Посольство України в Нідерландах жорстко відреагувало на таку ідею, адже цей фільм є «відвертою російською пропагандою, яка спотворює реальність геноцидної війни Росії проти України».

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Теги: конкурс фото

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