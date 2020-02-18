Церковь в Ухане разрисовали изображениями врачей
instagram.com/duyi.han
Работа дизайнера называется «Святые были в белом»
Китайский дизайнер Дуи Хань расписал церковь в городе Ухань, с которого началась вспышка нового штамма коронавируса, на тему болезни. Стеныи потолки он превратил в большую фреску.
У себя на странице в Instagram он разместил несколько фотографий, на которых изображены медики в костюмах биозащиты.
При помощи этой работы Хань решил воздать должное медикам, которые рискуют своей жизнью, защищая простых людей.