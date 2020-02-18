Церковь в Ухане разрисовали изображениями врачей



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instagram.com/duyi.han

Работа дизайнера называется «Святые были в белом»

Китайский дизайнер Дуи Хань расписал церковь в городе Ухань, с которого началась вспышка нового штамма коронавируса, на тему болезни. Стеныи потолки он превратил в большую фреску.

У себя на странице в Instagram он разместил несколько фотографий, на которых изображены медики в костюмах биозащиты.

При помощи этой работы Хань решил воздать должное медикам, которые рискуют своей жизнью, защищая простых людей.