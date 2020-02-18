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    Церковь в Ухане разрисовали изображениями врачей

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    Церковь в Ухане разрисовали изображениями врачей
    instagram.com/duyi.han

    Работа дизайнера называется «Святые были в белом»

    Китайский дизайнер Дуи Хань расписал церковь в городе Ухань, с которого началась вспышка нового штамма коронавируса, на тему болезни. Стеныи потолки он превратил в большую фреску.

    У себя на странице в Instagram он разместил несколько фотографий, на которых изображены медики в костюмах биозащиты.

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    Церковь в Ухане разрисовали изображениями врачей
    Церковь в Ухане разрисовали изображениями врачей
    Церковь в Ухане разрисовали изображениями врачей

    При помощи этой работы Хань решил воздать должное медикам, которые рискуют своей жизнью, защищая простых людей.

    искусство церковь Instagram
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