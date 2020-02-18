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    Ксения Мишина рассказала о хобби сына

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    Ксения Мишина рассказала о хобби сына

    Знаменитость рассказала о новых предпочтениях сына

    Ксения Мишина на своей странице в Instagram опубликовала сообщение, в котором поделилась с подписчиками хобби сына. Звезда рассказала, что Платон начал заниматься шитьем, вязанием и лепкой.

    Актриса отметила, что она не могла не посвятить пост этому моменту. Ксения говорит, что такие занятия сын выбрал сознательно, по собственному желанию и ему это приносит колоссальное удовольствие.

    «С пеленок я водила его на разные занятия. Потому что как-то незаметно и быстро нам навязали мысли о том, что ребенок обязан развиваться со всех сторон с того момента, когда сделает первый шаг. Когда идешь в первый класс, нужно знать таблицу умножения. Как не умеет читать? Может врачу покажете? В целом было много разных глупостей, потому что сыну было не интересно. На 2 занятия он пошел, максимум месяц проходил и все»,– рассказала Ксения.

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    instagram.com/misha.k.ua

    Знаменитость призналась, что со временем она поняла, что все приходит само по себе в нужное время. Ребенок самостоятельно должен решить, что ему интересно. Дети все знают, понимают и чувствуют.

    знаменитости фотография актриса Instagram
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