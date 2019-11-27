Крылатые фразы Зеленского увековечили на носках



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В магазине отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту

В одном из магазинов Житомира появились носки с цитатами президента Владимира Зеленского во время одного из его первых рабочих совещаний в Борисполе.

Их изготовил местный производитель. В партии всего около 50 пар. В магазине носки продают месяц. В ассортименте есть носки зеленого цвета с двумя фразами: «Плохо чуєш мене?» и «Вийди отсюда, розбійник».

Этими двумя фразами Зеленский к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. Дело закончилось скандалом, а сам Годунок грозился подать в суд.

Напомним, 10 июля Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка. Президент зачитал информацию о якобы судимости Годунка по статье за разбой с причинение тяжких телесных повреждений.

Джерело: zhitomir-online.com