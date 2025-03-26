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Антін Мухарський із дружиною роздяглися заради обкладинки книги: відверті фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Антін Мухарський та Єлизавета Бєльська запостили відверті фото
фото: Facebook/Антін Мухарський

«Ми роздяглися. А тепер ваша черга – голосувати», – дружина Мухарського звернулася до користувачів соцмереж

Український шоумен, письменник Антін Мухарський із дружиною Єлизаветою Бєльською пишуть роман для дорослих. Вони звернулися до користувачів соцмереж із запитанням, яку обкладинку для книги обрати, і запостили відверті фото на вибір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Мухарського та Бєльської у Facebook.

«Ми роздяглися. А тепер ваша черга – голосувати. Разом із моїм чоловіком Антіном Мухарським ми пишемо роман для дорослих. Про секс, кохання, шлюб, пристрасть і свободу бути собою. Це книжка, яку хочеться читати під ковдрою. Або без неї. Тепер обираємо обкладинку. Проголосуйте, будь ласка, яка приваблює вас найбільше», – написала Бєльська.

Антін Мухарський із дружиною роздяглися заради обкладинки книги: відверті фото фото 1
фото: Facebook/Антін Мухарський
Антін Мухарський із дружиною роздяглися заради обкладинки книги: відверті фото фото 2
фото: Facebook/Антін Мухарський
Антін Мухарський із дружиною роздяглися заради обкладинки книги: відверті фото фото 3
фото: Facebook/Антін Мухарський

Користувачі соцмереж долучилися до обговорення та активно залишають коментарі під дописом.

Антін Мухарський із дружиною роздяглися заради обкладинки книги: відверті фото фото 4
Антін Мухарський із дружиною роздяглися заради обкладинки книги: відверті фото фото 5
Антін Мухарський із дружиною роздяглися заради обкладинки книги: відверті фото фото 6
скірншот

Раніше Антін Мухарський показав сина, який підтримує російського диктатора Володимира Путіна. «На фото – мій старший син-випускник у футболці СРСР, вихований мамою, яка підтримує Путіна та захищає «русскоязичних харьковскіх дєтєй» від нападок «нациков-фашистов». Його звати Андрій. Не дай мені Боже повторити долю Тараса Бульби, який вбив власного сина. Цілком ймовірно, що станеться навпаки...», – розповів Антін Мухарський.

До слова, український актор та телеведучий Антін Мухарський, відомий під сценічним ім'ям Орест Лютий, втрапив у скандал через свої погляди на жінок. Він написав обурливий допис про фемінізм у Facebook.

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Теги: Антін Мухарський

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