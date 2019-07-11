Рэпер A$AP Rocky отменил все концерты до конца июля. Организаторы Atlas Weekend пока молчат



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Репер A$AP Rocky

Украинский музыкальный фестиваль лишился главного хедлайнера?

На днях в столице стартовал масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend в рамках которого уже успели выступить многочисленные мировые и украинские звезды.

Первый день фестиваля был посвящен украинской музыке и главной звездой вечера стала неподражаемая София Ротару. Также на многочисленных сценах фестиваля выступили лучшие украинские артисты и группы. Кроме этого первый день фестиваля побил прошлогодний рекорд - Atlas Weekend посетили почти 160 тысяч человек.

Но самая главная новость, которую обсуждает вся сеть - приезд главного хедлайнера фестиваля репера A$AP Rocky, который на данный момент находится под стражей.

Как ранее сообщал Scotch, 30 июня рэпер был задержан полицией. По словам артиста, он шел по центру города в сопровождении охраны, когда их начали преследовать двое мужчин. Они шли за артистов четыре квартала и не реагировали на просьбы оставить его в покое. Инцидент закончился дракой, за которую задержали артиста и его охранников.

Все это время организаторы украинского фестиваля Atlas Weekend держали связь с менеджерами репера и надеялись на то, что он все-таки выступит в качестве главного хедлайнера.

Но сегодня стало известно о том, что A$AP Rocky отметил все запланированные концерты до конца июля.

«A$AP Rocky арестован в шведской тюрьме на неопределенный период времени за то, что оборонялся во время уличной стычки. Из-за этой злополучной ситуации он вынужден отменить свой европейский фестивальный тур и все концерты в июле», - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице в Instagram.

Стоит отметить, что представители украинского музыкального фестиваля не прокомментировала отмену концертов репера.

Ранее, организаторы Atlas Weekend заявили, что все это время ведут переговоры с менеджментом звезды.

«Друзья! Мы продолжаем поддерживать контакт с менеджментом A$AP Rocky: по состоянию на сегодня выступление артиста на Atlas Weekend 2019 не отменено. Юристы сейчас делают все возможное и активно оспаривают решение суда.

Мы видим все ваши комментарии, понимаем ваши эмоции и готовим еще один интересный анонс. Искренне надеемся на ваши понимание и поддержку. Как только мы получим дополнительную информацию или изменения в статусе выступления», – сообщили вчера организаторы.

Ну а пока, организаторы Atlas Weekend думают над тем, кто же станет главным хедлайнером, Scotсh предлагает своим читателям посмотреть, как прошел второй день фестиваля.