Кендалл Дженнер стала новым лицом Reserved



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vogue.ua

Польский fashion-ретейлер Reserved все громче заявляет о себе в мировом масштабе

Лицом его новой осенне-зимней коллекции стала Кендалл Дженнер – одна из самых востребованных и популярных моделей последних нескольких лет.

Кендалл Дженнер – девушка, за которой только в Instagram следят более 115 миллионов подписчиков, а бренды соревнуются за право работать с ней.

Команда Reserved в свою очередь решила открыть актерский талант Дженнер, предложив ей примерять в своем осеннем кампейне образы выдающихся звезд итальянского кинематографа. Получилось атмосферно и даже сюрреалистично.





Так, в специальном мини-фильме Reserved, снял который режиссер Гордон фон Штайнер, Кендалл Дженнер то перевоплощается в итальянскую аристократку, то примеряет роль юной бунтарки, то неожиданно превращается в сирену, плавающую в огромном аквариуме.

Помогает ей в этой игре как раз осенне-зимняя коллекция Reserved, с помощью которой можно примерять и чувственный образ Софи Лорен из фильма «Брак по-итальянски», и дерзкий наряд из ленты «Леон-киллер», в котором в свое время в юную Натали Портман влюбился весь мир.

Джерело: vogue.ua