Мелания Трамп вскопала огород Белого дома в стильном луке за $4000



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Мелания Трамп с сотрудниками Белого дома

Мелания Трамп сохранила на территории Белого дома огород, за которым 8 лет ухаживала экс-первая леди Мишель Обама

Но саму первую леди США увидеть за садовыми работами практически не возможно. Сегодня в СМИ появились фото, на которых супруга Дональда Трампа позирует с лопатой в руках посреди свежевскопанной лужайки.

Однако не стоит думать, что Мелания взялась за урожай картофеля. Только политика и никакой лирики: Мелания вместе с официальной делегацией приняла участие в пересадке дуба бывшего президента Дуайта Эйзенхауэра.

В отличие от своей предшественницы, Мелания не стала облачаться в резиновые сапоги и невзрачную одежду, чтобы заняться огородничеством.

Взяв лопату в руки, Мелания появилась перед объективами фотографов в топе, юбке Valentino за 4000 долларов и нежно-розовых лодочках на высоких шпильках Christian Louboutin.

В этом наряде Мелания несколькими часами ранее вместе с супругом Дональдом Трампом принимала в Белом доме высокопоставленных гостей - президентскую чету Кении. .

Джерело: Hello!