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    Шоу-биз

    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео

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    <p>32-летняя Эшли Грэм тщательно следит за своей внешностью</p> <p>Фото: instagram / ashleygraham</p> <div></div> - Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео

    32-летняя Эшли Грэм тщательно следит за своей внешностью

    Фото: instagram / ashleygraham

    Даже в период беременности модель plus-size не забывает о косметологических процедурах.

    Будущая мама, 32-летняя Эшли Грэм поделилась с поклонниками своим бьюти-секретом. Эшли часто прибегает к акупунктуре - одной из ключевых методик в китайской медицине.

    Этот метод состоит в воздействии специальных иголок на определенные точки на теле. На этот раз брюнетка решила воспользоваться этим способом омоложения для кожи лица.

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    Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

    Модель поделилась серией видео, засняв весь процесс до снятия иголок. «Я делала акупунктуру на протяжении всей беременности и могу сказать, что благодаря этому мое тело чувствует себя прекрасно», — призналась Эшли.

    Грэм ждет ребенка от мужа — оператора Джастина Эрвина. Супруги в браке не первый год, но только сейчас они решились на прибавление в семействе.

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    на весь екран згорнути
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео
    Фото: instagram / ashleygraham

    Эшли уже провела baby shower. Она случайно рассекретила пол будущего ребенка. Беременная звезда рассказала о пользе секса с мужем в интересном положении.

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
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