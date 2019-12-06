Эшли Грэм подарила молодость коже с помощью иголок: пугающее видео



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32-летняя Эшли Грэм тщательно следит за своей внешностью Фото: instagram / ashleygraham

Даже в период беременности модель plus-size не забывает о косметологических процедурах.

Будущая мама, 32-летняя Эшли Грэм поделилась с поклонниками своим бьюти-секретом. Эшли часто прибегает к акупунктуре - одной из ключевых методик в китайской медицине.

Этот метод состоит в воздействии специальных иголок на определенные точки на теле. На этот раз брюнетка решила воспользоваться этим способом омоложения для кожи лица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 4 Дек 2019 в 5:53 PST

Модель поделилась серией видео, засняв весь процесс до снятия иголок. «Я делала акупунктуру на протяжении всей беременности и могу сказать, что благодаря этому мое тело чувствует себя прекрасно», — призналась Эшли.

Грэм ждет ребенка от мужа — оператора Джастина Эрвина. Супруги в браке не первый год, но только сейчас они решились на прибавление в семействе.

Эшли уже провела baby shower. Она случайно рассекретила пол будущего ребенка. Беременная звезда рассказала о пользе секса с мужем в интересном положении.