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    На окраинах Лос-Анджелеса зацвели поля оранжевых маков

    • Розсилка
    На окраинах Лос-Анджелеса зацвели поля оранжевых маков
    korrespondent.net

    Недалеко от Лос-Анджелеса зацвели маки. Десятки тысяч американцев приезжают полюбоваться природной красотой

    Полюбоваться золотистыми маками на холмах возле Лос-Анджелеса каждые выходные приезжают десятки тысяч американцев. 

    Посетителей так много, что возле полей не хватает мест для парковки машин. На фоне цветастого ковра люди массово делают фото и постят в соцсети. 

    Приезжают сюда и художники, чтобы рисовать красоту природы с натуры. Экологи говорят, что такое количество цветущих маков стало возможным из-за теплой зимы в этих краях.

    Золотистый мак по-научному называется эшшольция калифорнийская. Этот неприхотливый цветок хорошо переносит засуху и буйно разрастается вдоль дорог и на горных склонах.

    Североамериканские индейцы использовали листья мака как лекарство, пыльцу как косметическое средство, а семена шли в пищу.

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    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net

    Описал калифорнийский мак в XIX веке немецкий ботаник Адельберт фон Шамиссо. Он дал ему имя своего спутника – российского путешественника Иоганна Эшшольца. В 1903 году цветок стал официальным символом Калифорнии.

    Джерело: korrespondent.net

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