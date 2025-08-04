Марія Єфросиніна показала кумедні фото без макіяжу

У коментарях підписники зазначили, що такі фото в соцмережах є показником почуття гумору, сильного характеру та сміливості

Українська телеведуча Марія Єфросиніна поділилася серією фотографій з різних періодів життя без макіяжу та в кумедних позах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook зірки.

Марія показала декілька фотографій, на яких її можна побачити такою, якою телеведуча є насправді – без макіяжу. На багатьох світлинах жінка сфотографована зі смішних ракурсів. «Все, красуні, розходимось – прийшла я – на піку своєї фотогенічності», – таким чином підписала пост Марія Єфросиніна.

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Марія Єфросиніна поділилась фотографіями без макіяжу фото: Facebook Марії Єфросиніної

У коментарях під фото підписники захоплювалися сміливістю та самоіронією Марії Єфросиніної, дякували за щирість і зізнавалися, що такі пости надихають і додають впевненості. Дехто жартував у відповідь, що в кожного є подібні «супервдалі» знімки.

Нагадаємо, нещодавно телеведучу розкритикувала народна депутатка Мар'яна Безугла за її дописи Марії в соціальних мережах. Зокрема, політикиня зазначила, що Єфросиніна «свого чоловіка ж пристроїла служити в Києві». Також Мар'яна Безугла згадала і сестру, Лізу Ющенко. За словами депутатки, остання мешкає в Москві з 2014 року після одруження з російським бізнесменом і народження сина й попри вторгнення РФ в Україну, вона не виїхала з країни-агресора.

Раніше українська ведуча Ольга Фреймут звинуватила Машу Єфросиніну у брехні. Вона припустила, що Марії подобався її чоловік, продюсер Володимир Локотко. У відповідь Єфросиніна зауважила, що не дивилась повне інтерв’ю Фреймут, але бачила уривки. Вона заявила, що під час нього ведуча говорила неправду, однак слова про симпатію до Володимира Локотко Єфросиніна не коментувала.