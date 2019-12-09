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    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)

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    <p>Новогодняя елка на Софийской площади</p> <p>Фото: Дмитрий Олейник, Апостроф</p> <div></div> - На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)

    Новогодняя елка на Софийской площади

    Фото: Дмитрий Олейник, Апостроф

    Елку украшают сотни игрушек и километра ярких гирлянд

    В Киеве активно готовятся к новогодним праздникам. На Софийской площади уже установили зеленую красавицу.

    19 декабря в 17:00 к площади отправится рождественский парад, который стартует у Национальной оперы Украины. А в 19:00 участников парада ждать зажжение елки.

    В этом году елку украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 километра гирлянд теплого цвета. Над елкой засветится восьмиконечная звезда. Также вокруг новогоднего дерева будет развернута звезда из ярких гирлянд.

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    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)
    На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)

    Организаторы праздника планируют обустроить на площади четыре «королевства». Здесь будет локация для детских развлечений, локация с подарками, новогодней едой и фотозоной для любителей селфи. Между локациями будет курсировать рождественский экспресс.

    Главной тематикой Нового года на Софийской площади станет рождественская сказка о Щелкунчике, которую написал известный немецкий писатель Гофман. Главные герои сказки вместе с украинскими казаками будут «охранять» елку от «сил зла».

    селфи парад новости
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