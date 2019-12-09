На Софийской площади появилась новогодняя елка: как выглядит зеленая красавица (фото)



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Новогодняя елка на Софийской площади Фото: Дмитрий Олейник, Апостроф

Елку украшают сотни игрушек и километра ярких гирлянд

В Киеве активно готовятся к новогодним праздникам. На Софийской площади уже установили зеленую красавицу.

19 декабря в 17:00 к площади отправится рождественский парад, который стартует у Национальной оперы Украины. А в 19:00 участников парада ждать зажжение елки.

В этом году елку украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 километра гирлянд теплого цвета. Над елкой засветится восьмиконечная звезда. Также вокруг новогоднего дерева будет развернута звезда из ярких гирлянд.

Организаторы праздника планируют обустроить на площади четыре «королевства». Здесь будет локация для детских развлечений, локация с подарками, новогодней едой и фотозоной для любителей селфи. Между локациями будет курсировать рождественский экспресс.

Главной тематикой Нового года на Софийской площади станет рождественская сказка о Щелкунчике, которую написал известный немецкий писатель Гофман. Главные герои сказки вместе с украинскими казаками будут «охранять» елку от «сил зла».