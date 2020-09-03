На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков



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Фото: http://kiev.klichko.org/

Рабочую одежду для коммунальщиков закажут у украинских производителей

На Ukrainian Fashion Week состоялся отдельный показ моделей одежды для столичных коммунальных служб. Так, каждый из дизайнеров подготовил по пять моделей одежды - для работников метро, скорой помощи, Муниципальнои охраны, «Киевпастрансу» и «Киевзеленстроя». Всего на подиуме представили 20 моделей униформы. Это пока - образцы. Каждая из представленных моделей одежды можно будет адаптировать к реальной жизни и потребностей работников коммунальных служб.

Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков планируется заказать у украинских производителей.

«Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили, - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко. - В европейской столице люди, которые обеспечивают его жизнедеятельность, сервис и комфорт для жителей, должны работать в современной, удобной и красивой униформе. Ведь они являются лицом нашего города. И они этого заслуживают!» - подчеркнул Виталий Кличко.