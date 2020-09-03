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    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков

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    Фото:&nbsp;http://kiev.klichko.org/ - На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    Фото: http://kiev.klichko.org/

    Рабочую одежду для коммунальщиков закажут у украинских производителей

    На Ukrainian Fashion Week состоялся отдельный показ моделей одежды для столичных коммунальных служб.  Так, каждый из дизайнеров подготовил по пять моделей одежды - для работников метро, скорой помощи, Муниципальнои охраны, «Киевпастрансу» и «Киевзеленстроя». Всего на подиуме представили 20 моделей униформы. Это пока - образцы. Каждая из представленных моделей одежды можно будет адаптировать к реальной жизни и потребностей работников коммунальных служб.

     Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков планируется заказать у украинских производителей.

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    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков
    На Ukrainian Fashion Week состоялся показ одежды для коммунальщиков

     «Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили, - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко. - В европейской столице люди, которые обеспечивают его жизнедеятельность, сервис и комфорт для жителей, должны работать в современной, удобной и красивой униформе. Ведь они являются лицом нашего города. И они этого заслуживают!» - подчеркнул Виталий Кличко.

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