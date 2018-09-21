Набей мне кольщик тени и помаду. Удивительные татуировки, вдохновленные beauty-сферой



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Когда татуировщики читали о симулякрах Бодрийяра

Вы предпочли бы купить новую подводку для глаз, чем мороженое? Для вас важнее иметь обновленный комплект макияжа, чем новый смартфон? Если да, то вам понравится то, что у нас есть для вас сегодня.

Мы решили немного пошуршать в Instagram, чтобы найти профиля пользователей, которые разделяют ту же любовь к их макияжу. Эти люди любя его настолько, что решили подтвердить свою страсть соответствующей татуировкой.

Посмотрите лучшие татуировки, вдохновленные макияжем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pietrz-Art Tattoo (@pietrzart) 20 Апр 2018 в 6:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Incognito Tattoo Studio (@incognitotattoostudio) 7 Сен 2018 в 10:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gloria Zhang (@gloriatattoo) 20 Фев 2018 в 7:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina W (@beautyplacebykaro) 13 Апр 2017 в 8:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrea De Paola (@_andreadepaola_) 10 Май 2017 в 6:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luke Angel (@coolhandluketattoopz) 7 Сен 2018 в 11:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joaquim Cruz Tattoo Artist (@joaquimcruz_tattoopower) 15 Июн 2018 в 10:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CHAOTIC INK™️ (@tattoochick1383) 20 Июн 2018 в 9:16 PDT

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