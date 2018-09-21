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    Набей мне кольщик тени и помаду. Удивительные татуировки, вдохновленные beauty-сферой

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    Набей мне кольщик тени и помаду. Удивительные татуировки, вдохновленные beauty-сферой

    Когда татуировщики читали о симулякрах Бодрийяра

    Вы предпочли бы купить новую подводку для глаз, чем мороженое? Для вас важнее иметь обновленный комплект макияжа, чем новый смартфон? Если да, то вам понравится то, что у нас есть для вас сегодня.

    Мы решили немного пошуршать в Instagram, чтобы найти профиля пользователей, которые разделяют ту же любовь к их макияжу. Эти люди любя его настолько, что решили подтвердить свою страсть соответствующей татуировкой.

    Посмотрите лучшие татуировки, вдохновленные макияжем.

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    Публикация от Pietrz-Art Tattoo (@pietrzart)

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    Публикация от Incognito Tattoo Studio (@incognitotattoostudio)

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    Публикация от Gloria Zhang (@gloriatattoo)

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    Публикация от Karolina W (@beautyplacebykaro)

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    Публикация от Andrea De Paola (@_andreadepaola_)

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    Публикация от Luke Angel (@coolhandluketattoopz)

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    Публикация от Joaquim Cruz Tattoo Artist (@joaquimcruz_tattoopower)

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    Публикация от CHAOTIC INK™️ (@tattoochick1383)

    Ранее «Скотч» рассказывал, как звезда «Гарри Поттера» пообщалась с духом члена королевской семьи.

    мода и красота здоровье смартфон
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