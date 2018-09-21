Набей мне кольщик тени и помаду. Удивительные татуировки, вдохновленные beauty-сферой
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Когда татуировщики читали о симулякрах Бодрийяра
Вы предпочли бы купить новую подводку для глаз, чем мороженое? Для вас важнее иметь обновленный комплект макияжа, чем новый смартфон? Если да, то вам понравится то, что у нас есть для вас сегодня.
Мы решили немного пошуршать в Instagram, чтобы найти профиля пользователей, которые разделяют ту же любовь к их макияжу. Эти люди любя его настолько, что решили подтвердить свою страсть соответствующей татуировкой.
Посмотрите лучшие татуировки, вдохновленные макияжем.
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