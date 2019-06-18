Назван победитель конкурса на лучший эскиз мурала на стене Чернобыльской АЭС



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24tv.ua

Рисунок Валерия Коршунова появится на стене машинного зала ЧАЭС

На сайте Чернобыльской атомной электростанции объявлены результаты конкурса на лучший эскиз мурала. Победителем стал Валерий Коршунов с проектом «Взгляд в будущее»: эта работа в голосовании на фейсбуке получила почти 2 тысячи лайков. На эскизе мурала изображен табун лошадей и рука, держащая символ атома.

Победитель будет награжден двухдневной экскурсией на Чернобыльскую АЭС и в город Припять и призом в размере 5 тысяч гривен.

Больше всего лайков — около 4 тысяч — получила работа Николая Трипольского The planet is fine. На эскизе изображен комик Джордж Карлин, которому принадлежит фраза «С планетой все в порядке. Это людям крышка!».

Джерело: Bird In Flight