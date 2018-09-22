Необычайная техника: киприотский мастер тату набивает компьютерным кодом



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Андреас Вронтис набивает «цифровые» изображения

31-летний Андреас Вронтис необычный художник-татуировщик. Этот молодой человек с Кипра имеет уникальный стиль: он использует компьютерныый код ASCII для создания своих татуировок.

С помощью комбинированных символов, знаков и букв появляются замечательные образы.

Художник-татуировщик работает уже восемь лет и удостоен многих наград. Но свою оригинальную технику Андреас изобрел не так давно. Первой моделью стал его отец. Долгое время работы Вронтиса не пользовались популярностью Всемирную известность Андреасу принес портрет Джона Леннона, выполненный в технике «цифрового» портрета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis) 16 Авг 2018 в 11:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis) 18 Авг 2018 в 10:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis) 28 Июн 2018 в 12:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis) 19 Мар 2018 в 11:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis) 13 Июн 2018 в 11:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis) 6 Сен 2018 в 11:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis) 15 Сен 2018 в 1:07 PDT

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