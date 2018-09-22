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    Необычайная техника: киприотский мастер тату набивает компьютерным кодом

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    Необычайная техника: киприотский мастер тату набивает компьютерным кодом

    Андреас Вронтис набивает «цифровые» изображения

    31-летний Андреас Вронтис необычный художник-татуировщик. Этот молодой человек с Кипра имеет уникальный стиль: он использует компьютерныый код ASCII для создания своих татуировок.

    С помощью комбинированных символов, знаков и букв появляются замечательные образы.

    Художник-татуировщик работает уже восемь лет и удостоен многих наград. Но свою оригинальную технику Андреас изобрел не так давно. Первой моделью стал его отец. Долгое время работы Вронтиса не пользовались популярностью Всемирную известность Андреасу принес портрет Джона Леннона, выполненный в технике «цифрового» портрета.

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    Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Andreas Vrontis (@tattoovrontis)

    Ранее «Скотч» показывал оригинальные тату, вдохновленные beauty-сферой

    мода и красота искусство
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