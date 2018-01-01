Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды

Увидеть город на воде — Венецию — мечтают тысячи туристов в мире

Что может быть романтичнее прогулки на гондоле по узким каналам? Однако в последние годы путешественников, которые приезжают в Италию, ожидает сильное разочарование: зимой каналы пересыхают, и кажется, что город просто обескровлен. Вот уже третий год подряд горожане и гости Венеции наблюдают необычную картину: каналы, по которым обычно курсируют



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Увидеть город на воде — Венецию — мечтают тысячи туристов в мире

Что может быть романтичнее прогулки на гондоле по узким каналам? Однако в последние годы путешественников, которые приезжают в Италию, ожидает сильное разочарование: зимой каналы пересыхают, и кажется, что город просто обескровлен.

Вот уже третий год подряд горожане и гости Венеции наблюдают необычную картину: каналы, по которым обычно курсируют гондолы, стоят без воды. На улице грязно, да и отсутствие канализации в историческом центре дает о себе знать: очищенные канализационные воды обычно сбрасываются в каналы, и благодаря приливам и отливам вода в каналах очищается и освежается. Сейчас же этот процесс нарушен.

Есть и еще одна проблема: транспортная система в городе практически не работает. Когда уровень воды падает на 50-60 см, гондолы с трудом могут перемещаться по каналам. Учитывая, что город стоит на воде, и наземного транспорта в городе нет, люди с трудом добираются на работу, скорая помощь не может оперативно прибывать по вызовам, а некоторые районы и вовсе остаются «отрезанными».

Вместо романтической атмосферы в центре — гондолы на заиленном берегу. Выглядит такое зрелище уныло. Причина обмеления каналов — климатические изменения: сильные отливы и засуха зимой. Венецианцам остается только уповать на обильные осадки.











Джерело: Культурология