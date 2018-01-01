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    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды

    Увидеть город на воде — Венецию — мечтают тысячи туристов в мире
    Что может быть романтичнее прогулки на гондоле по узким каналам? Однако в последние годы путешественников, которые приезжают в Италию, ожидает сильное разочарование: зимой каналы пересыхают, и кажется, что город просто обескровлен. Вот уже третий год подряд горожане и гости Венеции наблюдают необычную картину: каналы, по которым обычно курсируют
    • Сьогодні, 07:13
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    Увидеть город на воде — Венецию — мечтают тысячи туристов в мире

    Что может быть романтичнее прогулки на гондоле по узким каналам? Однако в последние годы путешественников, которые приезжают в Италию, ожидает сильное разочарование: зимой каналы пересыхают, и кажется, что город просто обескровлен.

    Вот уже третий год подряд горожане и гости Венеции наблюдают необычную картину: каналы, по которым обычно курсируют гондолы, стоят без воды. На улице грязно, да и отсутствие канализации в историческом центре дает о себе знать: очищенные канализационные воды обычно сбрасываются в каналы, и благодаря приливам и отливам вода в каналах очищается и освежается. Сейчас же этот процесс нарушен.

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    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды
    Обмелевшие каналы, одинокие гондолы: В сети показали, как выглядит Венеция без воды

    Есть и еще одна проблема: транспортная система в городе практически не работает. Когда уровень воды падает на 50-60 см, гондолы с трудом могут перемещаться по каналам. Учитывая, что город стоит на воде, и наземного транспорта в городе нет, люди с трудом добираются на работу, скорая помощь не может оперативно прибывать по вызовам, а некоторые районы и вовсе остаются «отрезанными».

    Вместо романтической атмосферы в центре — гондолы на заиленном берегу. Выглядит такое зрелище уныло. Причина обмеления каналов — климатические изменения: сильные отливы и засуха зимой. Венецианцам остается только уповать на обильные осадки.




    Джерело: Культурология

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