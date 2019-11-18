  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)

    • Розсилка
    <p>Самому пожилому участнику благотворительной акции среди мужчин было 73 года, среди женщин &ndash; 63 года</p> <div></div> - Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)

    Самому пожилому участнику благотворительной акции среди мужчин было 73 года, среди женщин – 63 года

    Деньги, собранные за календарь 2020 года, передадут в благотворительную организацию Chernobyl Children's Lifeline

    В Британии вышел необычный эротический календарь. Фотограф Никола де Пулфорд (Nicola de Pulford) проехала по Великобритании и сняла голых фермерш с животными для благотворительного календаря на 2020 год. Об этом сообщает издание Daily Mail.

    На кадрах запечатлены голые работницы фермы, выполняющие свои повседневные обязанности: они кормят животных, сидят за рулем трактора или собирают куриные яйца. Девушка по имени Али, которая попала на обложку ноября, стоит на одном колене и поит телят. Август презентует фермерша по имени Дженна, которая кормит козла.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)
    Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)
    Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)
    Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)
    Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)
    Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)
    Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)
    Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)

    По словам Пулфорд, самому пожилому участнику благотворительной акции среди мужчин было 73 года, среди женщин – 63 года. После фотосессии каждой модели полагается денежная компенсация. Как правило, в год выходят два календаря и приносят выручку более 100 тысяч фунтов стерлингов.

    Деньги, собранные за календарь 2020 года, передадут в благотворительную организацию Chernobyl Children's Lifeline, которая помогает людям, пережившим последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

     Читайте также: Ирина Луценко украсила обложку глянца

     

     

    фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ