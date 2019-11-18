Обнаженные фермеры с животными снялись для эротического календаря (фото)



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Самому пожилому участнику благотворительной акции среди мужчин было 73 года, среди женщин – 63 года

Деньги, собранные за календарь 2020 года, передадут в благотворительную организацию Chernobyl Children's Lifeline

В Британии вышел необычный эротический календарь. Фотограф Никола де Пулфорд (Nicola de Pulford) проехала по Великобритании и сняла голых фермерш с животными для благотворительного календаря на 2020 год. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На кадрах запечатлены голые работницы фермы, выполняющие свои повседневные обязанности: они кормят животных, сидят за рулем трактора или собирают куриные яйца. Девушка по имени Али, которая попала на обложку ноября, стоит на одном колене и поит телят. Август презентует фермерша по имени Дженна, которая кормит козла.

По словам Пулфорд, самому пожилому участнику благотворительной акции среди мужчин было 73 года, среди женщин – 63 года. После фотосессии каждой модели полагается денежная компенсация. Как правило, в год выходят два календаря и приносят выручку более 100 тысяч фунтов стерлингов.

Деньги, собранные за календарь 2020 года, передадут в благотворительную организацию Chernobyl Children's Lifeline, которая помогает людям, пережившим последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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