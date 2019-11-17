Шепелев показал возлюбленную: что известно о Екатерине Тулуповой

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instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые подтвердил свой роман с дизайнером Екатериной Тулуповой

Ведущий Дмитрий Шепелев, возлюбленная которого, певица Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году, после смерти жены о личной жизни не говорил.

Но спустя четыре года после трагедии Дмитрий все-таки решился построить новые отношения. Шепелев впервые познакомил со своей новой избранницей. Ею стала дизайнер Екатерина Тулупова.

И впервые опубликовал фото со своей новой возлюбленной в соцсетях.

«Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», - написал телеведущий.

Он сопроводил пост совместным селфи, на котором Дмитрий целует Екатерину в щеку.

Новая избранница Шепелева Екатерина Тулупова родилась в Екатеринбурге. В Москве она окончила вуз по специальности дизайнер. Слухи о романе Шепелева с Тулуповой ходили в прессе еще с начала года.

«Лучше бы ты так Жанну целовал!», «Жанну жалко. Ребенок, наверное, не знает, кто его мама», — возмутились пользователи. Другие обвинили телеведущего в том, что он не разрешает близким певицы, скончавшейся в 2015 году от рака мозга, видеться со своим сыном.

«Я все понимаю, жизнь продолжается. Но раз ты хочешь создать новую семью, дай возможность видеться своему сыну с его родными со стороны Жанны. Ты совершаешь большой грех», — написал подписчик Шепелева.

Об их отношениях высказывалась и мать Фриске Ольга Копылова. Она заявила, что не одобряет выбор 36-летней Тулуповой и даже сочувствует ей.