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    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу

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    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу

    История которая должна была высмеять молодых людей, объединила жителей страны, а мировые бренды решили поддержать их

    Парень сделал своей девушке предложение в забегаловке быстрого питания и его засняла журналистка. Позже появилась статья со словами:

    «Мужчины в Южной Африке настолько бедны, что даже предложение делают в KFC. Я не могу представить, кто будет делать предложение в таком месте»

    Автор этой статьи молодая девушка Аннет, которая получила волну хейта в своей адрес за такие слова. А мировые бренды решили поддержать влюбленную парочку.

    Так, KFC, Audi, Puma и другие бренды решили профинансировать их свадьбу. Южноафриканский банк Standard полностью погасить любые кредиты и ссуды молодых людей на сумму 20 000$ или, если у парочки нет никаких долгов подарить им на свадьбу 20 000$.

    Huawei решил подарить молодым людям свои флагманские телефоны, а McDonald's VIP места и полностью оплатить поездку в Кейптаун на концерт Тони Брэкстон.

    Uber предоставит молодым людям премиум автомобили, чтобы довезти их и гостей праздничного события до места свадебной церемонии, а также будет катать их весь праздничный день.

    Одна из ювелирных компаний, предложила молодым людям просто прийти и забрать два золотых кольца с бриллиантами.

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    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу
    Парня высмеяли за то, что он сделал девушке предложение в KFC: Audi и Puma решили оплатить их свадьбу

    А простые жители Южной Африки, дарили влюбленной паре скромные подарки. А еще один известный африканский повар и его команда решили полностью взять на себя праздничное меню и приготовление блюд на свадьбе.

    Джерело: boredpanda.com

    Uber фотография история концерт
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