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    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки

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    Фото: Игорь Гора /&nbsp;mayak - Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Фото: Игорь Гора / mayak

    В пятницу, 12 июля состоялось открытие 10-го Одесского международного кинофестиваля

    Самое ожидаемое мероприятие для украинских киноманов традиционно проходит в Одесском академическом театре оперы и балета. Ведущими вечера стали Олег Панюта и Янина Соколова. Гости кинофестиваля удивляли невероятно красивыми нарядами.

    А вот местные селебрити второго разлива и третьего эшелона отнеслись пренебрежительно к дресс-коду. Здесь вам и глубокие, как погребальные ямы декольте, пародия на платье Джей Ло и другие модные изыски.

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    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки
    Фото: Игорь Гора / mayak

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    Одесский кинофестиваль дом
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