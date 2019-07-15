Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Игорь Гора / mayak

В пятницу, 12 июля состоялось открытие 10-го Одесского международного кинофестиваля

Самое ожидаемое мероприятие для украинских киноманов традиционно проходит в Одесском академическом театре оперы и балета. Ведущими вечера стали Олег Панюта и Янина Соколова. Гости кинофестиваля удивляли невероятно красивыми нарядами.

А вот местные селебрити второго разлива и третьего эшелона отнеслись пренебрежительно к дресс-коду. Здесь вам и глубокие, как погребальные ямы декольте, пародия на платье Джей Ло и другие модные изыски.

Читайте также: Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом