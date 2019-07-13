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    Красная дорожка Одесского кинофестиваля 2019: яркие фото знаменитостей

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    Красная дорожка Одесского кинофестиваля 2019: яркие фото знаменитостей

    В пятницу, 12 июля состоялось открытие 10-го Одесского международного кинофестиваля

    Мероприятие традиционно проходит в Одесском академическом театре оперы и балета. Ведущими вечера стали Олег Панюта и Янина Соколова. Гости кинофестиваля удивляли невероятно красивыми нарядами.

    Для церемонии, телеведущая, актриса и журналистка Янина Соколова выбрала длинное черное платье с открытыми плечами.

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    Черный цвет предпочла и пара блогеров из Ивано-Франковска Александра и Игорь Пустовит.

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    Телеведущая Ольга Грицик пришла в светлом платье из ткани с цветочными мотивами.

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    Ведущая информационно-аналитических программ «Эра Медиа» Татьяна Терехова появилась в сексуальном платье цвета металлик. 

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    На дорожке была замечена и специальная гостья ОМКФ-2019, голливудская актриса Роуз Макгоуэн. Она произвела впечатление весьма скромным, хотя и пестрым, нарядом и очень короткой стрижкой.

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    Одесский кинофестиваль продлится до 20 июля. За 9 дней можно будет увидеть более 100 фильмов разных стран. Звездными гостями мероприятия являются Катрин Денев, Майкл Ли и Роуз Макгоуэн.

    В международную конкурсную программу отобрали 12 кинофильмов, среди которых дебютирует лента украинского режиссера Наримана Алиева «Домой». В национальную конкурсную программу вошли четыре полнометражные и десять короткометражных лент. В конкурс европейских документальных фильмов включили восемь кинолент. 

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    Бюджет фестиваля составляет около 80 миллионов гривен, в том числе из бюджета города выделено 2,5 миллиона.


    Джерело: odessa.online

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