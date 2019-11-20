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    Фото

    Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото

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    Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото

    Виталий Козловский обожает внимание публики и часто его привлекает на своей странице в соцсети Instagram

    В этот раз артист показал милый кадр, на котором позирует в необычном образе, а в подписи к нему рассказал о новом проекте, в котором решил поучаствовать.

    Виталик позирует в нарядном образе – на нем джинсы и белая футболка, поверх которой он накинул стильный темно-зеленый пиджак. А на руках певец нежно держит милого котика, который с такой же любовью смотрит на него. 

    В подписи к фото Козловский рассказал, что принял участие в благотворительной фотосессии для календарей, средства от продаж которых пойдут приюте для животных.

    Презентация #takeapetua – календаря на 2020 год – состоится в начале декабря. В 2019 году съемки прошли в Киеве совместно с питомцами Гостомельского приюта для животных, на развитие которого впоследствии и будут направлены все вырученные от продажи средства.

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    instagram.com/vkozlovskiy
    Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото
    Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото
    Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото
    Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото
    Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото
    Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото
    Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото

    В этом году в съемках приняли участие известные украинские музыканты, актеры, телеведущие, кулинары и хореографы: Сергей и Снежана Бабкины, Артем Пивоваров, Виталий Козловский, Светлана Тарабарова, dj Nana, Ричард Горн, Катерина Пескова, группа «Пающие Трусы», Виктория Ткач с дочкой Лизи и другие. Фотографом проекта стал Олег Пальчик.

    знаменитости фотография артист Виталий Козловский Dj Nana Instagram животные
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