Виталик Козловский растрогал фанатов нежным фото

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Виталий Козловский обожает внимание публики и часто его привлекает на своей странице в соцсети Instagram

В этот раз артист показал милый кадр, на котором позирует в необычном образе, а в подписи к нему рассказал о новом проекте, в котором решил поучаствовать.

Виталик позирует в нарядном образе – на нем джинсы и белая футболка, поверх которой он накинул стильный темно-зеленый пиджак. А на руках певец нежно держит милого котика, который с такой же любовью смотрит на него.

В подписи к фото Козловский рассказал, что принял участие в благотворительной фотосессии для календарей, средства от продаж которых пойдут приюте для животных.

Презентация #takeapetua – календаря на 2020 год – состоится в начале декабря. В 2019 году съемки прошли в Киеве совместно с питомцами Гостомельского приюта для животных, на развитие которого впоследствии и будут направлены все вырученные от продажи средства.

В этом году в съемках приняли участие известные украинские музыканты, актеры, телеведущие, кулинары и хореографы: Сергей и Снежана Бабкины, Артем Пивоваров, Виталий Козловский, Светлана Тарабарова, dj Nana, Ричард Горн, Катерина Пескова, группа «Пающие Трусы», Виктория Ткач с дочкой Лизи и другие. Фотографом проекта стал Олег Пальчик.