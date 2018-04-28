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    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева

    Многие жители столицы самостоятельно перестраивают балконы, тем самым уродуя фасады своих домов
    Пользовательница Facebook Алена Деньга опубликовала подборку «произведений» архитектуры - балконов нестандартных форм и размеров, которые не перестают удивлять местных жителей. «Красивые балконы», - иронично прокомментировала свой пост киевлянка. А также дала необычные названия лучшим экземплярам такого «балконного
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 10:17
    • Розсилка
    Балкон в Киеве
    Балкон в Киеве

    Многие жители столицы самостоятельно перестраивают балконы, тем самым уродуя фасады своих домов

    Пользовательница Facebook Алена Деньга опубликовала подборку «произведений» архитектуры - балконов нестандартных форм и размеров, которые не перестают удивлять местных жителей.

    «Красивые балконы», - иронично прокомментировала свой пост киевлянка. А также дала необычные названия лучшим экземплярам такого «балконного творчества».

    «Сегодня у нас в эфире рубрика «Киевское быкоко», - начала описывать она свою коллекцию. В собрание архитектурных «шедевров» попали балконы с названиями: полное лакшери, склепик, тетрис, бородавки, генеральский балкон и лесенка для хоббитов.

    Лучшие экземпляры «балконного творчества» киевлян публикуются и на странице «Царь-Балкон». Там пользователи выкладывают фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов.

    Все эти фото лишний раз подтверждают, что времена, когда человек должен был в течение жизни построить дом, посадить дерево и воспитать сына - давно в прошлом. Теперь задачей каждого является проектирование балкона, который будет больше и оригинальнее, чем у соседа.

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    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева
    Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева

    Сегодня балконы достраивают даже на крышах, превращая их в дополнительные этажи. Складывается впечатление, что чем больше достройка противоречит законам и портит вид города, тем успешнее ее владелец.

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