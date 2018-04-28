Опубликованы снимки самых нелепых балконов Киева

Многие жители столицы самостоятельно перестраивают балконы, тем самым уродуя фасады своих домов

Пользовательница Facebook Алена Деньга опубликовала подборку «произведений» архитектуры - балконов нестандартных форм и размеров, которые не перестают удивлять местных жителей. «Красивые балконы», - иронично прокомментировала свой пост киевлянка. А также дала необычные названия лучшим экземплярам такого «балконного

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Балкон в Киеве

Многие жители столицы самостоятельно перестраивают балконы, тем самым уродуя фасады своих домов

Пользовательница Facebook Алена Деньга опубликовала подборку «произведений» архитектуры - балконов нестандартных форм и размеров, которые не перестают удивлять местных жителей.

«Красивые балконы», - иронично прокомментировала свой пост киевлянка. А также дала необычные названия лучшим экземплярам такого «балконного творчества».

«Сегодня у нас в эфире рубрика «Киевское быкоко», - начала описывать она свою коллекцию. В собрание архитектурных «шедевров» попали балконы с названиями: полное лакшери, склепик, тетрис, бородавки, генеральский балкон и лесенка для хоббитов.

Лучшие экземпляры «балконного творчества» киевлян публикуются и на странице «Царь-Балкон». Там пользователи выкладывают фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов.

Все эти фото лишний раз подтверждают, что времена, когда человек должен был в течение жизни построить дом, посадить дерево и воспитать сына - давно в прошлом. Теперь задачей каждого является проектирование балкона, который будет больше и оригинальнее, чем у соседа.

Сегодня балконы достраивают даже на крышах, превращая их в дополнительные этажи. Складывается впечатление, что чем больше достройка противоречит законам и портит вид города, тем успешнее ее владелец.