Опубликованы приключения тающего кубика льда в комиксах Пенг Вен Вонга



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boredpanda.com

Кубик льда — искренний и энергичный персонаж, с энтузиазмом относящийся ко всему, что он делает, даже несмотря на то, что все время чувствует себя подавленным

Художник Пенг Вен Вонг (Peng Ven Wong) изображает истории из жизни кубика льда, в которого влюбилось более 160 тыс. подписчиков в Instagram, внимательно следящих за его приключениями.

В 36-летнем возрасте у Пенг Вен Вонга наступил кризис: он не знал, на чем сосредоточиться, чтобы начать свою карьеру.

Это был период, когда он испытывал чувство неуверенности в себе, ощущая, как незаметно тает его жизнь, словно кубик льда в стакане с водой. Тогда он задался: что бы делал кубик льда в течение своей такой непродолжительной жизни? Так родился проект под названием CubeMelt («Тающий кубик льда»).

Художник хотел внести позитивный настрой в жизнь беззаботным способом, который приносит ему радость во время работы над комиксами. Это также является для него способом осмыслить жизнь и события вокруг него.

«Я черпаю идеи из поп-культуры, текущих событий и, самое главное, своей жены и дочери. Я хочу научить свою дочь ценить время с помощью CubeMelt, и я изучаю возможность создания детских книг».

Философия CubeMelt — жизнь коротка, поэтому очень важно то, как мы проводим каждый день своей жизни.





Джерело: boredpanda.com