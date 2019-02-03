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    Опубликованы приключения тающего кубика льда в комиксах Пенг Вен Вонга

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    Опубликованы приключения тающего кубика льда в комиксах Пенг Вен Вонга
    boredpanda.com

    Кубик льда — искренний и энергичный персонаж, с энтузиазмом относящийся ко всему, что он делает, даже несмотря на то, что все время чувствует себя подавленным

    Художник Пенг Вен Вонг (Peng Ven Wong) изображает истории из жизни кубика льда, в которого влюбилось более 160 тыс. подписчиков в Instagram, внимательно следящих за его приключениями.

    В 36-летнем возрасте у Пенг Вен Вонга наступил кризис: он не знал, на чем сосредоточиться, чтобы начать свою карьеру. 

    Это был период, когда он испытывал чувство неуверенности в себе, ощущая, как незаметно тает его жизнь, словно кубик льда в стакане с водой. Тогда он задался: что бы делал кубик льда в течение своей такой непродолжительной жизни? Так родился проект под названием CubeMelt («Тающий кубик льда»).

    Художник хотел внести позитивный настрой в жизнь беззаботным способом, который приносит ему радость во время работы над комиксами. Это также является для него способом осмыслить жизнь и события вокруг него. 

    «Я черпаю идеи из поп-культуры, текущих событий и, самое главное, своей жены и дочери. Я хочу научить свою дочь ценить время с помощью CubeMelt, и я изучаю возможность создания детских книг».

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Философия CubeMelt — жизнь коротка, поэтому очень важно то, как мы проводим каждый день своей жизни.


    Джерело: boredpanda.com

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