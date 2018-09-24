Новые приключения трасформеров: В сети появился трейлер экшна «Бамблби»



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Первый спин-офф культовой фантастической франшизы «Трансформеры», который расскажет о приключениях одного из ее главных героев – автобота Бамблби

По сюжету, после прибытия на Землю Бамблби пришлось скрываться. Вконец обессилев, он находит убежище на автомобильной свалке в Калифорнии. Там его и находит юная Чарли. С виду этот желтый фольксваген давно заброшен – в нем даже успели поселиться осы, – так что ничто не мешает Чарли забрать его себе. Но стоило Чарли подойти ближе, она поняла - перед ней не совсем обычный Volkswagen Beetle.

Стоит отметить, что режиссером всех предыдущих частей франшизы был Майкл Бэй, однако теперь он решил ограничиться ролью продюсера и доверил съемки своему коллеге Трэвису Найту, за плечами которого солидный опыт работы в качестве аниматора.

На украинских экранах «Бамблби» появится 20 декабря 2018 года.