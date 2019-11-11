Опять за старое: Оля Фреймут станет ревизором

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instagram.com/freimutolia

Оля Фреймут сообщила о своем новом проекте на странице в Instagram

37-летняю Ольгу Фреймут зрители знают как ведущую проектов «Нового канала» «Подьем» (2008) и «Ревизор» (2011-2013). В сентябре 2014-го звезда ушла работать на «1+1», где вела «Голос страны. Перезагрузка», «Инспектор Фреймут» и «На ножах».

Проект «Ревизор» запущен в 2011 году. Первой ведущей была Ольга Фреймут. С 5 по 7 сезон ее заменял Вадим Абрамов, а в 8 и 9 сезонах «ревизором» был Николай Тищенко.

В 2015-м году Фреймут оказалась в центре скандала из-за проекта «Инспектор Фреймут». «Новый канал» судился с «1+1», защищая свои права интеллектуальной собственности.

Несмотря на то, что звезда перестала быть «ревизором» уже несколько лет назад, она решила вернуться к оцениванию качества сфер обслуживания.

Фреймут вместе с тайными экспертами решила писать критические отзывы в инстаграме о ресторанах, которые в Украине считают лучшими.

Оценивать телеведущая будет заведения питания по 25-ти критериям.

«Каждый пункт будем оценивать от 1 до 3 баллов. Потом мои оценки и баллы эксперта подытожим. Ресторан, который в сумме наберет от 120 до 130 баллов – получит один подснежник; от 130 до 140 баллов – два подснежника; от 140 до 150 баллов – три подснежника. Детали визитов покажу позже в гиде. Имена экспертов открою тоже в книге... Ждите репортаж из ресторана Николая Тищенко «Три вилки», – пояснила Ольга.