  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Опять за старое: Оля Фреймут станет ревизором

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Опять за старое: Оля Фреймут станет ревизором
    instagram.com/freimutolia

    Оля Фреймут сообщила о своем новом проекте на странице в Instagram

    37-летняю Ольгу Фреймут зрители знают как ведущую проектов «Нового канала» «Подьем» (2008) и «Ревизор» (2011-2013). В сентябре 2014-го звезда ушла работать на «1+1», где вела «Голос страны. Перезагрузка», «Инспектор Фреймут» и «На ножах».

    Проект «Ревизор» запущен в 2011 году. Первой ведущей была Ольга Фреймут. С 5 по 7 сезон ее заменял Вадим Абрамов, а в 8 и 9 сезонах «ревизором» был Николай Тищенко.

    В 2015-м году Фреймут оказалась в центре скандала из-за проекта «Инспектор Фреймут». «Новый канал» судился с «1+1», защищая свои права интеллектуальной собственности.

    Несмотря на то, что звезда перестала быть «ревизором» уже несколько лет назад, она решила вернуться к оцениванию качества сфер обслуживания.

    Фреймут вместе с тайными экспертами решила писать критические отзывы в инстаграме о ресторанах, которые в Украине считают лучшими.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia

    Оценивать телеведущая будет заведения питания по 25-ти критериям.

    «Каждый пункт будем оценивать от 1 до 3 баллов. Потом мои оценки и баллы эксперта подытожим. Ресторан, который в сумме наберет от 120 до 130 баллов – получит один подснежник; от 130 до 140 баллов – два подснежника; от 140 до 150 баллов – три подснежника. Детали визитов покажу позже в гиде. Имена экспертов открою тоже в книге... Ждите репортаж из ресторана Николая Тищенко «Три вилки», – пояснила Ольга.


    ресторан фотография Ольга Фреймут Николай Тищенко телеведущая Instagram инспектор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ